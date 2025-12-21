Švedska zadržala ruski brod povezan s prijevozom oružja

‘Ne smiju ploviti dalje bez odobrenja tužitelja’, izjavio je za švedsku javnu televiziju SVT glasnogovornik carine Martin Hoglund.

Inspekcija tijekom noći, uključen državni odvjetnik

Kvar na motoru dogodio se u petak, nakon čega se brod Adler usidrio uz obalu. Tijekom noći na 21. prosinca švedske vlasti ukrcale su se na brod i provele detaljnu inspekciju. Slučaj je potom proslijeđen tužitelju Henriku Södermanu iz Švedske nacionalne jedinice za međunarodni organizirani kriminal, što upućuje na sumnju u ozbiljno kršenje sankcijskog režima, javlja Kyiv Independent.

Teretni brod Adler ranije je korišten za transport ruskog naoružanja, a njegov vlasnik, tvrtka M Leasing LLC, nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. Tvrtka je sankcionirana zbog sudjelovanja u prijevozu sjevernokorejskog streljiva u Rusiju, koje se potom koristi u ratu protiv Ukrajine.

Upravo ta veza s vojnom logistikom i zaobilaženjem sankcija razlog je zbog kojeg švedske vlasti postupaju oprezno i uz nadzor tužiteljstva.

Rastuće napetosti na Baltiku i “flota u sjeni”

Zadržavanje Adlera događa se u trenutku pojačanih napetosti između Rusije i država koje izlaze na Baltičko more. Posebnu zabrinutost izaziva tzv. ruska ‘flota u sjeni’ — mreža zastarjelih tankera i teretnih brodova s nejasnim vlasništvom, koji služe za zaobilaženje zapadnih sankcija.

Takva se plovila sve češće povezuju sa sabotažama, rizičnim pomorskim manevrima i sigurnosnim incidentima u europskim vodama.

Jedan od najpoznatijih slučajeva uključivao je tanker Eagle S, koji je bio osumnjičen za namjernu sabotažu energetskog kabela Estlink 2 u Finskom zaljevu. Iako su finske vlasti u listopadu 2025. odustale od istrage, Danska je ubrzo najavila pojačane kontrole svih naftnih tankera koji prolaze njezinim teritorijalnim vodama.

Taj potez bio je izravan odgovor na rastuću zabrinutost zbog aktivnosti ruske flote u sjeni u Baltičkom i Sjevernom moru.

Ukrajina širi pritisak na ruska plovila

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke, optužio je Rusiju da flotu u sjeni koristi za ‘lansiranje i kontroliranje’ dronova iznad europskih gradova.

Ukrajina je u međuvremenu uvela sankcije za gotovo 700 plovila povezanih s tom mrežom te zadržala ruski teretni brod u Odesi. Služba sigurnosti Ukrajine nedavno je izvijestila i o dronskom napadu na tanker ruske flote u sjeni u Sredozemnom moru, što je bio prvi zabilježeni napad te vrste.