'e moj narode...'

Svećenik zgrožen navikama na sprovodu: 'Dok obitelj jeca, ljudi pričaju o formi Livaje'

M.Da.

30.08.2026 u 15:36

Sprovod - ilustracija
Sprovod - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Svećenik Stjepan Ivan Horvat pozvao je okupljene na sprovodima da o svakodnevnim temama raspravljaju nakon posljednjeg ispraćaja te da u teškim trenucima za obitelji pokažu poštovanje

Hrvatski svećenik Stjepan Ivan Horvat upozorio je na ponašanje koje sve češće vidi na sprovodima. Naime, događa se da ožaloćena rodbina i prijatelji pokojnika u trenucima posljednjeg ispraćaja razgovaraju o politici, sportu, cijenama i drugim temama iz svakodnevice.

To ga je posebno pogodilo, zbog čega se obratio svima na društvenim mrežama. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

vezane vijesti

"E moj narode. Sprovod je ozbiljan i dostojanstven događaj. To je trenutak kada se opraštamo od nekoga tko nam je bio drag, koga smo voljeli, s kime smo provodili vrijeme, tko je na neki način bio dio našega života i sada se, do vječnosti, rastajemo od te osobe.

Sve češće svjedočim kako dok obitelj jeca oko lijesa, ljudi u okolini pričaju: o tome kako se pravi ajvar, o Putinovim dvojnicima, o formi Livaje, o cijenama u Bolu na Braču, o promjeni formata najnovije Konzum aplikacije.

Dajte ljudi. Dok vi pričate o tome je li dva ili tri posto soli u ajvaru, netko pored vas zauvijek se oprašta od svog oca. Dok se prepirete oko politike, netko oplakuje majku. Dok razglabate o Livaji, netko se rastaje od supruge ili djeteta.

Zato budimo ljudi. Dođimo, molimo, poštujmo tišinu, iskažimo poštovanje. Za priče i rasprave ima vremena poslije - za sprovod treba imati srce. Pazimo jedni na druge", napisao je svećenik na Facebooku. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tko je odgovoran?

tko je odgovoran?

Udruga pacijenata se oglasila zbog smrti Luke Palatinuša: 'Ovakav sustav ne funkcionira'
nevjerojatno

nevjerojatno

VIDEO Skupovi u čast Mladiću: Okupljeni dodirivali njegovu sliku, čuli se jezivi pokliči
hladno zamagljivanje

hladno zamagljivanje

Zagrepčani dobili upozorenje: Noću ne izlazite van, zatvorite prozore i vrata

najpopularnije

Još vijesti