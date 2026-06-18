Svećenik osuđen zbog podvođenja maloljetnika: Dobio tri godine i osam mjeseci zatvora

Sud, međutim, nije prihvatio njegovu obranu te je u obrazloženju presude naveo kako je optuženi pokazao visok stupanj kriminalne volje, upornosti, bezobzirnosti i bešćutnosti.

Prema informacijama do kojih je došala novinarka Hajdi Karakaš Jakubin iz Jutarnjeg lista, presudu je donio Općinski sud u Čakovcu nakon postupka koji je zbog zaštite maloljetnika bio zatvoren za javnost. Tijekom suđenja svećenik je odbacivao optužbe i negirao krivnju, dovodeći u pitanje iskaze svjedoka i druge provedene dokaze.

Osim zatvorske kazne, produljene su mu i mjere opreza koje su mu određene još tijekom istrage. Tako ne smije napuštati kuću za svećenike u sklopu jednog Caritasova doma, a zabranjeno mu je i približavanje žrtvi na manje od 100 metara te bilo kakav kontakt s maloljetnikom. Nadzor nad provođenjem tih mjera i dalje provodi policija.

Slučaj je u javnost dospio nakon neobičnog obrata u travnju prošle godine. Svećenik je tada policiji prijavio da su ga kod hidroakumulacijskog jezera u Međimurju opljačkala trojica mlađih muškaraca te mu oduzela novac i mobitel. No tijekom kriminalističkog istraživanja jedan od prijavljenih muškaraca istražiteljima je otkrio da je sa svećenikom navodno trebao imati spolni odnos za novac, nakon čega se predomislio. Upravo je ta informacija potaknula daljnju istragu i pretrage koje su dovele do podizanja optužnice.

Crkvene vlasti u međuvremenu su mu zabranile obavljanje župničke službe te javno vršenje svećeničkih dužnosti do okončanja postupka.

