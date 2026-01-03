Svećenik kojem je smetao Orašar ima nove upute za vjernike: 'Možete dati rakiju'

Župnik Broda, Josip Tomić u studenom je pobjesnio na skulpturu orašara kao ukras, a u subotu je naveo da vjernici mogu darivati svećenike alkoholom iako nije obavezno. Navoe je da obavezan nije ni novac, ali ako ga već dajete, neka bude na tanjuriću, a ne koverti
Nakon što je u studenom dospio u javnost pritužbama na postavljenog orašara kao adventski ukras, župnik u Brodu, Primorsko-goranskoj županiji, Josip Tomić, objavio je u subotu pravila za blagoslov kuća koji je 'podignuo dosta obrva'. Preko Facebook stranice 'Župe Kupske doline - Brod na Kupi, Kuželj, Turke', Tomić je naveo da će blagoslov kuća krenuti nakon jutarnje mise u 9 sati.
No, ono što nitko sigurno nije očekivao, bile su upute o napojnicama za svećenika, posebice dio koji se odnosi na novac, alkoholna pića i mesnate proizvode.
'Ako netko želi može darovati župniku za potrebe pojedine župe piće (rakiju, vino) ili suho meso, koje će se poslužiti o radnim akcijama ili župnim proslavama, ali to nije obveza. Novčani dar nije obvezan niti je važan iznos, te kao takav nije uvjet za blagoslov kuće, a običajno se daje za obnovu crkvenih objekata pojedine župe. Kućedomaćin ima svećenika dolično dočekati pred kućom s tim da televizijski i radio prijemnici moraju biti ugašeni, a svi ukućani okupljeni oko obiteljskog stola za blagoslov, dolično odjeveni. Psi moraju biti na vezu odnosno van prostora koji se blagoslivlja', naveo je Tomić putem Facebook stranice.
Novac na tanjuru, a ne kuverti
Uz to, naveo je da vjernici za blagoslov moraju pripremiti bijeli stolnjak, posijano žito ili božićne ukrase poput jabuke, češnjaka ili drugo što navode seoski običaji, 'blagoslovljenu trokraljsku vodu i grančicu', dvije svijeće uz raspelo na stolu koje moraju gorjeti kod blagoslova te novčani dar koji naglasio je, nije obvezan, ali ako ga se daje, naglasio je da se posluži na tanjuriću, a ne u kuverti.
'U svezi blagoslova, primjenjuju se svi važeći crkveni propisi. Neka po ovogodišnjem trokraljskom blagoslovu kuća u naše kuće i obitelji uđe Krist Gospodin! P. S. Malo sam zakasnio s objavom, ali nas prate pa sve informacije možete pročitati i na nekim portalima', stoji na stranici sugerirajući da je svećenik očekivao privući pozornost svojom objavom.