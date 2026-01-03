Svećenik kojem je smetao Orašar ima nove upute za vjernike: 'Možete dati rakiju'

Nakon što je u studenom dospio u javnost pritužbama na postavljenog orašara kao adventski ukras, župnik u Brodu, Primorsko-goranskoj županiji, Josip Tomić, objavio je u subotu pravila za blagoslov kuća koji je 'podignuo dosta obrva'. Preko Facebook stranice 'Župe Kupske doline - Brod na Kupi, Kuželj, Turke', Tomić je naveo da će blagoslov kuća krenuti nakon jutarnje mise u 9 sati.

No, ono što nitko sigurno nije očekivao, bile su upute o napojnicama za svećenika, posebice dio koji se odnosi na novac, alkoholna pića i mesnate proizvode.

'Ako netko želi može darovati župniku za potrebe pojedine župe piće (rakiju, vino) ili suho meso, koje će se poslužiti o radnim akcijama ili župnim proslavama, ali to nije obveza. Novčani dar nije obvezan niti je važan iznos, te kao takav nije uvjet za blagoslov kuće, a običajno se daje za obnovu crkvenih objekata pojedine župe. Kućedomaćin ima svećenika dolično dočekati pred kućom s tim da televizijski i radio prijemnici moraju biti ugašeni, a svi ukućani okupljeni oko obiteljskog stola za blagoslov, dolično odjeveni. Psi moraju biti na vezu odnosno van prostora koji se blagoslivlja', naveo je Tomić putem Facebook stranice.