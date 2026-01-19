Plenković s biskupima pričao o demografskoj revitalizaciji: 'Udvostručena naknada za novorođenče'

Razgovaralo se, stoji u priopćenju, o brojnim temama važnim za Katoličku Crkvu i za hrvatsko društvo općenito, a kad je riječ o poslijepotresnoj obnovi sakralnih objekata, koja predstavlja jedan od najsloženijih i najvećih konzervatorskih i inženjerskih pothvata, istaknuto je da je obnavljano ukupno 275 vjerskih objekata, od kojih je najveći dio završen.

Ukupno je dosad uloženo više od 400 milijuna eura uz osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti EU-a i državnog proračuna, a u tom je kontekstu, navodi se, naglašena i važnost nastavka radova na obnovi Zagrebačke katedrale, u kojoj je prvi puta nakon pet godina u božićnoj noći služena misa polnoćka, što su s radošću pozdravili brojni vjernici.

Predstavnici Vlade i HBK-a razgovarali su i o izradi ugovora o katoličkim odgojno-obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj, kojem je cilj osigurati adekvatan status katoličkih osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i dječjih vrtića u pogledu njihova pravnog i materijalnog položaja, uz istodobno normativno priznavanje njihove posebnosti i identiteta. Isto tako, bilo je riječi i o ugovoru o zdravstvenim ustanovama koje je osnovala Katolička Crkva.