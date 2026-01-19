Plenković s biskupima pričao o demografskoj revitalizaciji: 'Udvostručena naknada za novorođenče'

Na redovitom polugodišnjem sastanku premijera Andreja Plenkovića i članova Vlade s članovima Stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije (HBK) potvrđen je i nastavljen kvalitetan dijalog između Vlade i HBK, priopćeno je u ponedjeljak iz Banskih dvora.
Razgovaralo se, stoji u priopćenju, o brojnim temama važnim za Katoličku Crkvu i za hrvatsko društvo općenito, a kad je riječ o poslijepotresnoj obnovi sakralnih objekata, koja predstavlja jedan od najsloženijih i najvećih konzervatorskih i inženjerskih pothvata, istaknuto je da je obnavljano ukupno 275 vjerskih objekata, od kojih je najveći dio završen.
Ukupno je dosad uloženo više od 400 milijuna eura uz osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti EU-a i državnog proračuna, a u tom je kontekstu, navodi se, naglašena i važnost nastavka radova na obnovi Zagrebačke katedrale, u kojoj je prvi puta nakon pet godina u božićnoj noći služena misa polnoćka, što su s radošću pozdravili brojni vjernici.
Predstavnici Vlade i HBK-a razgovarali su i o izradi ugovora o katoličkim odgojno-obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj, kojem je cilj osigurati adekvatan status katoličkih osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i dječjih vrtića u pogledu njihova pravnog i materijalnog položaja, uz istodobno normativno priznavanje njihove posebnosti i identiteta. Isto tako, bilo je riječi i o ugovoru o zdravstvenim ustanovama koje je osnovala Katolička Crkva.
Obitelj kao okosnica demografske politike
"Važna tema sastanka bila je demografska revitalizacija, koja je apostrofirana kao jedan od najvažnijih Vladinih strateških prioriteta, s potporom obitelji kao okosnicom te politike. U tom su kontekstu istaknute brojne mjere, između ostalih, povećanje maksimalne roditeljske naknade na 3.000 eura. Udvostručena je i naknada za novorođeno dijete te sada iznosi 618 eura, a produžen je i očinski dopust. Nastavit će se i veliki investicijski ciklus gradnje i obnove škola i vrtića radi uvođenja jednosmjenske nastave i veće dostupnosti mjesta u vrtićima za svu djecu", stoji u priopćenju.
Na sastanku je bilo riječi i o socijalnim uslugama u nadležnosti Caritasove mreže Katoličke Crkve, koje su posebno važne u kontekstu skrbi za najranjivije skupine našeg društva - djecu, osobe s invaliditetom i one koji se zbog raznih životnih okolnosti nalaze u materijalnoj oskudici i siromaštvu, a sudionici su se osvrnuli i na dobru suradnju prigodom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva.
Na sastanku su sudjelovali članovi Stalnoga vijeća HBK - predsjednik HBK-a mons. Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup i metropolit, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić, krčki biskup mons. Ivica Petanjak te vojni ordinarij mons. Jure Bogdan. Na sastanku su bili i varaždinski biskup i predsjednik Hrvatskog Caritasa mons. Bože Radoš, generalni tajnik HBK-a vlč. Krunoslav Novak te zamjenik generalnog tajnika vlč. Ilija Dogan.
Uz predsjednika Vlade Plenkovića bili su potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić te ministrica zdravstva Irena Hrstić.