sprema iznenađenja

Netanyahu poslao novu poruku Irancima: 'Odlučujući trenutak je blizu!'

M. Šu.

07.03.2026 u 21:16

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: Profimedia / Autor: GIL COHEN-MAGEN / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će Izrael nastaviti rat protiv Irana ‘svom snagom do pobjede’ te poručio da izraelska vojna operacija ‘mijenja lice Bliskog istoka’.

Netanyahu je u videoporuci poručio da je Islamska Republika nakon 12-dnevnog rata nastavila razvijati svoj raketni i nuklearni program te da sadašnja operacija stvara uvjete da iranski narod ‘uzme svoju sudbinu u vlastite ruke’.

Netanyahu je rekao da je ubijeno više desetaka zapovjednika Iranske revolucionarne garde (IRGC). Također se obratio libanonskoj vladi poručivši da je njihova dužnost razoružati Hezbollah, u suprotnom će, kako je upozorio, uslijediti ‘katastrofalne posljedice’.

‘Poručujem tlačiteljima iranske nacije: ako spustite oružje, nećemo imati ništa protiv vas. U suprotnom, krv će biti na vašim rukama’, rekao je.

Obraćajući se iranskom narodu dodao je: ‘Odlučujući trenutak je blizu, ali tada je sve u vašim rukama. Kada uzmete svoju sudbinu u vlastite ruke, dva naroda bit će prijatelji, baš kao što danas u nekim državama svijeta zastava Izraela stoji uz zastavu lava i sunca.’

Uništena predgrađa južnog Bejruta
  Uništena predgrađa južnog Bejruta
  • Uništena predgrađa južnog Bejruta
  • Uništena predgrađa južnog Bejruta
  • Uništena predgrađa južnog Bejruta
  • Uništena predgrađa južnog Bejruta
    +4
Uništena predgrađa južnog Bejruta Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH

Netanyahu je rekao da Izrael ima još mnogo planova, ali ih zasad neće otkrivati. Također je upitao gdje su bili Ujedinjeni narodi, svjetski mediji i prosvjednici dok je, prema njegovim riječima, iranski režim ubijao vlastiti narod.

Imamo jasan plan s mnogo iznenađenja za Iran. Podržavamo sve zemlje koje je napala Islamska Republika, a mnoge od njih su već u razgovorima s nama’, rekao je Netanyahu.

Strašna svjedočanstva građana Irana: 'Ni u najgorim snovima nismo mogli zamisliti ovakav dan'
Prvi put se oglasio čelnik Emirata: 'Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen'
Orban opet podivljao na Zelenskog: 'To vam neće proći! Mene ne možete zastrašiti!'

