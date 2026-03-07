Netanyahu poslao novu poruku Irancima: 'Odlučujući trenutak je blizu!'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će Izrael nastaviti rat protiv Irana ‘svom snagom do pobjede’ te poručio da izraelska vojna operacija ‘mijenja lice Bliskog istoka’.

Netanyahu je u videoporuci poručio da je Islamska Republika nakon 12-dnevnog rata nastavila razvijati svoj raketni i nuklearni program te da sadašnja operacija stvara uvjete da iranski narod ‘uzme svoju sudbinu u vlastite ruke’. Netanyahu je rekao da je ubijeno više desetaka zapovjednika Iranske revolucionarne garde (IRGC). Također se obratio libanonskoj vladi poručivši da je njihova dužnost razoružati Hezbollah, u suprotnom će, kako je upozorio, uslijediti ‘katastrofalne posljedice’.

‘Poručujem tlačiteljima iranske nacije: ako spustite oružje, nećemo imati ništa protiv vas. U suprotnom, krv će biti na vašim rukama’, rekao je. Obraćajući se iranskom narodu dodao je: ‘Odlučujući trenutak je blizu, ali tada je sve u vašim rukama. Kada uzmete svoju sudbinu u vlastite ruke, dva naroda bit će prijatelji, baš kao što danas u nekim državama svijeta zastava Izraela stoji uz zastavu lava i sunca.’

