Sve pozitivnija klima: Islamske zemlje podržavaju Trumpov plan za Gazu

Ministri vanjskih poslova Egipta, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije, Pakistana, Turske, Saudijske Arabije i Katara u zajedničkoj su izjavi pozdravili odgovor palestinskoga militantnog pokreta Hamasa na Trumpov plan za rješenje pitanja Gaze.

Diplomati su pozdravili i Trumpov poziv Izraelu da odmah zaustavi bombardiranje Gaze i da se započne s realizacijom razmjene izraelskih talaca koji se drže u Gazi za palestinske zatvorenike u Izraelu.

"Takav razvoj događaja stvarna je prilika za postizanje sveobuhvatnog i održivog primirja, kao i za rješavanje kritičnih humanitarnih uvjeta s kojima se suočava stanovništvo Pojasa Gaze", rekli su.

Ministri su pozvali i na hitno pokretanje pregovora kako bi se dogovorili mehanizmi za provedbu i ostvarenje Trumpova plana.

Hamas je u petak najavio da će prihvatiti dijelove Trumpovog plana, ali nije komentirao zahtjev za razoružanjem.

Nakon Hamasova odgovora Trump je pozvao Izrael da odmah prestane bombardirati Pojas Gaze kako bi se olakšalo oslobađanje talaca.

U ponedjeljak bi se u Egiptu trebali održati neizravni pregovori između Izraela i Hamasa na kojima će se raspravljati o pojedinostima razmjene talaca i zarobljenika.

Egipat, Katar i SAD djeluju kao posrednici u sukobu između Izraela i Hamasa koji traje gotovo dvije godine.