Tajvan se priprema za kinesku invaziju: Ako netko kaže da smo se predali - laže

Maja Čohan

19.11.2025 u 21:14

Tajvan se priprema za kinesku invaziju
Tajvan se priprema za kinesku invaziju Izvor: EPA / Autor: Ritchie B. Tongo / Neven Bucevic
Tajvansko ministarstvo obrane ovog će tjedna podijeliti knjižicu s uputama za 23 milijuna stanovnika otoka, a koja objašnjava kako se pripremiti za prirodne katastrofe i izvanredne situacije, uključujući kinesku invaziju

Priručnik, koji je predstavljen još u rujnu, donosi praktične savjete o tome koje zalihe treba imati kod kuće i što spakirati u torbu za hitne slučajeve. Sadrži i upute kako postupiti u kontaktu s neprijateljskim vojnicima, piše CNN. U slučaju vojnog napada, u knjižici jasno stoji: 'Svaka tvrdnja da se vlada predala ili da je nacija poražena - lažna je.'

Tajvan je samoupravna demokracija, no Kina ga smatra svojim teritorijem i ne skriva ambiciju da ga, ako zatreba, zauzme silom. Pod vodstvom Xi Jinpinga, Peking sve češće provodi vojne manevre oko tog otoka, uz pojačan diplomatski i ekonomski pritisak.

Zapadnjaci se iz Kine vraćaju prestravljeni: U tijeku je revolucija koja mijenja budućnost Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic/Tportal

Objava priručnika koincidira s potezima Švedske i Finske, država koje su ove godine ažurirale upute o ponašanju u ratu, a saveznici u NATO-u jačaju obranu zbog rata u Ukrajini.

'S obzirom na prijetnje poput tajfuna i moguće kineske agresije, želimo da naši građani znaju da je priprema ključ sigurnosti', izjavio je Shen Wei-chih, direktor Tajvanske vojne agencije za sveobuhvatnu obrambenu mobilizaciju.

Što stoji u priručniku?

Knjižica preporučuje da svako kućanstvo ima barem tjedne zalihe hrane i potrepština, odnosno rezance, rižu i vodu. Također se građanima savjetuje da imaju spremnu putnu torbu s osnovnom opremom, poput kompaktne vreće za spavanje.

Osim toga, priručnik upozorava na razne oblike mogućih vojnih prijetnji: sabotažu podmorskih kabela, proglašenje zona zabrane leta ili potpunu invaziju. Civilima se savjetuje da se udalje s mjesta na kojem primijete vojnu aktivnost i da ne objavljuju fotografije ili snimke pokreta tajvanske vojske kako bi se očuvala operativna sigurnost.

Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO

Oprez na društvenim mrežama

Značajan dio knjižice posvećen je i digitalnoj sigurnosti; građanima se tako savjetuje oprez s aplikacijama kineske proizvodnje poput WeChata, TikToka, DeepSeeka i RedNotea, jer bi, kako stoji u priručniku, 'neprijatelj čak mogao iskoristiti te aplikacije u kriznim situacijama'.

Tajvansko ministarstvo obrane planira ga tiskati u oko 11 milijuna primjeraka, uključujući više od 100 tisuća na engleskom jeziku za razne konzulate, medije i strane stanovnike otoka. Distribucija započinje ovaj tjedan, a završit će do siječnja iduće godine.

Tajvan se priprema za kinesku invaziju: Ako netko kaže da smo se predali - laže
