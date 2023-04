Pojačane kontrole bolovanja: Mogu li vam kontrolori doći i doma? Evo kolike su kazne

Milišić-Ždralovi osvrnula se i na kazne. Rekla je kako su one prema izabranim doktorima određene ugovorom, te da su to najčešće opomene. 'Ali ne kažnjavamo samo doktore. Imamo i prekršajne kazne za same osiguranike koji ne poštuju upute liječnika. Te kazne se kreću od 1090 do 1999 eura', rekla je dodavši kako zasad te prekršajne odredbe nisu koristili.