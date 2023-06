Sutra se testira novi sustava uzbunjivanja: 'Građani ne trebaju ništa napraviti'

'Građani ne trebaju ništa napraviti. Za njih je samo bitno da tu poruku vide i pročitaju i da znaju da će ubuduće dobivati takve poruke u slučaju situacija koje mogu ugrožavati njihov život ili njihov okoliš. Kroz te će poruke onda dobiti i informaciju kako treba postupati, koje mjere i aktivnosti trebaju poduzimati, kako se treba štititi', rekao je Trut za HRT.

'Sve ovisi od ugroze. Ako je to poplava onda će to biti "Ne idite u to područje" ili "Sklonite se s tog područja" ili "Evakuirajte se s tog područja". Sve ovisi o vrsti i veličini ugroze.'

Civilna će zaštita od tvrtki pošiljatelja poruka dobiti tek informacije na koliko su brojeva poslali poruku i koliko je poruka pročitano ili primljeno.

'Upućivanje poruka je potpuno anonimno. Ministarstvo unutarnjih poslova ne zna kome poruke idu. Nemamo informaciju osim broja korisnika mobilnih aparata na nekom području. Ne znamo ni dob ni spol ni bilo što drugo. Sve te informacije ostaju kod tele operatera.'

Poruke će, kaže Trut, dobivati i stranci koji se budu nalazili u hrvatskoj mreži. Dobit će poruku na engleskom, ali postoji i mogućnost da se poruka pošalje na jednom od sedam stranih jezika ako se primijeti da se na tom području nalazi više govornika tog jezika.