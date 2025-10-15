Sutkinja blokirala Trumpov plan o masovnim otpuštanjima

Na saslušanju u San Franciscu, sutkinja Susan Illston prihvatila je zahtjev dvaju sindikata da privremeno blokira otpuštanja u više od 30 agencija.

Direktor Bijele kuće za proračun Russell Vought rekao je da bi više od 10.000 saveznih zaposlenika moglo ostati bez posla zbog blokade vlade, koja je u srijedu ušla u 15. dan.

Illston je citirala niz Trumpovih i Voughtovih izjava koje po njezinu mišljenju pokazuju jasne političke motive za otpuštanja, kao na primjer kada je Trump rekao da će meta biti "demokratske agencije".