Šušnjar: Građani neće plaćati posljedice krize koju nisu izazvali

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je kako Hrvatska aktivno odgovara na sve snažnije pritiske globalnog tržišta energenata, ističući da je ključna razlika među državama upravo u tome kako štite svoje građane i gospodarstvo.

„Ono što razlikuje države u ovoj energetskoj krizi jest što čine za svoje građane i gospodarstvo. Dok pritisak s globalnih tržišta nafte raste i nitko u Europi nije imun na te udare, Vlada RH djeluje brzo i odlučno“, objavio je ministar.

Naglasio je da Vlada ograničava maloprodajne cijene goriva, snižava trošarine te kontinuirano prati tržište i prilagođava mjere. „Građani Hrvatske ne smiju snositi posljedice kriza koje nisu izazvali“, istaknuo je, dodajući kako će Vlada nastaviti koordinaciju s partnerima u Europskoj uniji i donositi odluke u interesu građana i gospodarstva.