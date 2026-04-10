Šušnjar: Građani neće plaćati posljedice krize koju nisu izazvali

Vlada priprema i šire fiskalne mjere kako bi ublažila pritisak rasta cijena
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je kako Hrvatska aktivno odgovara na sve snažnije pritiske globalnog tržišta energenata, ističući da je ključna razlika među državama upravo u tome kako štite svoje građane i gospodarstvo.
„Ono što razlikuje države u ovoj energetskoj krizi jest što čine za svoje građane i gospodarstvo. Dok pritisak s globalnih tržišta nafte raste i nitko u Europi nije imun na te udare, Vlada RH djeluje brzo i odlučno“, objavio je ministar.
Naglasio je da Vlada ograničava maloprodajne cijene goriva, snižava trošarine te kontinuirano prati tržište i prilagođava mjere. „Građani Hrvatske ne smiju snositi posljedice kriza koje nisu izazvali“, istaknuo je, dodajući kako će Vlada nastaviti koordinaciju s partnerima u Europskoj uniji i donositi odluke u interesu građana i gospodarstva.
Vlada priprema fiskalne mjere
Istovremeno, Vlada priprema i šire fiskalne mjere kako bi ublažila pritisak rasta cijena. Prema dostupnim informacijama, u pripremi su izmjene Zakona o PDV-u koje bi mogle dodatno rasteretiti građane i poduzetnike, osobito u segmentima koji su najviše pogođeni rastom troškova energije i inflacijom.
Iako detalji još nisu u potpunosti definirani, očekuje se da će izmjene biti dio šire strategije stabilizacije gospodarstva u uvjetima nestabilnih tržišta.
Energetska kriza dodatno je pojačana globalnim promjenama na tržištu nafte. Analitičari upozoravaju da svijet ulazi u novu, potencijalno vrlo nestabilnu fazu u kojoj se oblikuje novi „naftni poredak“.
Vlada sprema izmjene Zakona o PDV-u
Geopolitičke napetosti, promjene u proizvodnji i preraspodjela utjecaja među velikim energetskim silama stvaraju neizvjesnost koja se izravno prelijeva na cijene goriva i energenata u Europi.
U takvom kontekstu, mjere poput ograničavanja cijena i poreznih prilagodbi imaju kratkoročan učinak zaštite standarda građana, ali i dugoročnu ulogu u očuvanju stabilnosti gospodarstva. Vlada, kako poručuju iz resornog ministarstva, ostaje fokusirana na fleksibilan pristup - prilagodbu mjera u realnom vremenu, ovisno o kretanjima na globalnom tržištu.