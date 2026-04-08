Plenković: Ovo je dobra vijest! Cijene nafte već padaju

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima prije održavanja aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru.

Komentirajući vijest dogovorenog primirja između SAD-a i Irana premijer je kazao: 'Dobra vijest, vidim da su reagirala i tržišta diljem svijeta, već sad padaju cijene nafte, što je dobro i za nas. Treba vidjeti kako će se razvijati stvar iduća dva tjedna. Nadam se da će biti dogovoren mir, to bi bilo najbolje." Tijekom jučerašnjeg dana najavljene su izmjene PDV-a. "Naše intervencije su išle u dva smjera, dio trošarina ide na hrvatski i europski dio. Umanjili smo naš, a u procesu smo i pokušaja umanjiti europski, kazao je premijer, prenosi N1. Dio mjera je i smanjenje stope PDV-a. Tražimo od Sabora da Vladi omogući taj alat, koji bismo koristili u krajnjem slučaju, kao kranju mjeru, da dvotjedno po potrebi smanjujemo stopu PDV-a. Važno je da prijedlog bude pravno utemeljen i da to koristimo ako bude potrebno.

Cijene nafte oštro pale Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica snažno porasle, dok su cijene nafte oštro pale, nakon što su Washington i Teheran dogovorili primirje, pri čemu je Iran pristao otvoriti Hormuški tjesnac. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 4 posto. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Hong Kongu, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 1,9 i 6,2 posto. Euforija na tržištima zahvaljuje se dogovoru između SAD-a i Irana o dvotjednom primirju, tijekom kojeg će dvije zemlje pregovarati o uvjetima za trajni mir.

+4 Iranci palili američke i izraelske zastave Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH