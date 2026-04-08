Plenković: Ovo je dobra vijest! Cijene nafte već padaju

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima prije održavanja aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru.
Komentirajući vijest dogovorenog primirja između SAD-a i Irana premijer je kazao: 'Dobra vijest, vidim da su reagirala i tržišta diljem svijeta, već sad padaju cijene nafte, što je dobro i za nas. Treba vidjeti kako će se razvijati stvar iduća dva tjedna. Nadam se da će biti dogovoren mir, to bi bilo najbolje."
Tijekom jučerašnjeg dana najavljene su izmjene PDV-a.
"Naše intervencije su išle u dva smjera, dio trošarina ide na hrvatski i europski dio. Umanjili smo naš, a u procesu smo i pokušaja umanjiti europski, kazao je premijer, prenosi N1. Dio mjera je i smanjenje stope PDV-a. Tražimo od Sabora da Vladi omogući taj alat, koji bismo koristili u krajnjem slučaju, kao kranju mjeru, da dvotjedno po potrebi smanjujemo stopu PDV-a. Važno je da prijedlog bude pravno utemeljen i da to koristimo ako bude potrebno.
Cijene nafte oštro pale
Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica snažno porasle, dok su cijene nafte oštro pale, nakon što su Washington i Teheran dogovorili primirje, pri čemu je Iran pristao otvoriti Hormuški tjesnac. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 4 posto.
Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Hong Kongu, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 1,9 i 6,2 posto. Euforija na tržištima zahvaljuje se dogovoru između SAD-a i Irana o dvotjednom primirju, tijekom kojeg će dvije zemlje pregovarati o uvjetima za trajni mir.
Na to je predsjednik SAD-a Donald Trump pristao u utorak navečer, samo par sati prije isteka roka koji je zadao Teheranu da otvori Hormuški tjesnac ili će SAD nastaviti sa žestokim napadima na Iran. Zahvaljujući primirju, jutros su snažno porasli američki terminski indeksi. U jednom su trenutku Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq skočili više od 2 posto, a trenutno su u plusu oko 1,5 posto.
To najavljuje snažan rast cijena dionica na Wall Streetu u srijedu, a očekuje se i snažan rast europskih burzi jer su i europski terminski indeksi u plusu, neki i više od 5 posto.
Cijene nafte zaronile ispod 100 dolara
Pozitivno će na tržišta utjecati i oštar pad cijena nafte, nakon što je Iran poručio da će tijekom primirja omogućiti siguran prolaz tankera kroz Horumuški tjesnac, ključan za izvoz nafte s Bliskog istoka.
Na londonskom je tržištu cijena barela jutros potonula više od 13 posto, na 94,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio više od 14,5 posto, na 96,50 dolara.