MIR NA BLISKOM ISTOKU

Plenković: Ovo je dobra vijest! Cijene nafte već padaju

I.J.

08.04.2026 u 09:25

Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima prije održavanja aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru.

Komentirajući vijest dogovorenog primirja između SAD-a i Irana premijer je kazao: 'Dobra vijest, vidim da su reagirala i tržišta diljem svijeta, već sad padaju cijene nafte, što je dobro i za nas. Treba vidjeti kako će se razvijati stvar iduća dva tjedna. Nadam se da će biti dogovoren mir, to bi bilo najbolje."

Tijekom jučerašnjeg dana najavljene su izmjene PDV-a.

"Naše intervencije su išle u dva smjera, dio trošarina ide na hrvatski i europski dio. Umanjili smo naš, a u procesu smo i pokušaja umanjiti europski, kazao je premijer, prenosi N1. Dio mjera je i smanjenje stope PDV-a. Tražimo od Sabora da Vladi omogući taj alat, koji bismo koristili u krajnjem slučaju, kao kranju mjeru, da dvotjedno po potrebi smanjujemo stopu PDV-a. Važno je da prijedlog bude pravno utemeljen i da to koristimo ako bude potrebno.

vezane vijesti

Cijene nafte oštro pale

Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica snažno porasle, dok su cijene nafte oštro pale, nakon što su Washington i Teheran dogovorili primirje, pri čemu je Iran pristao otvoriti Hormuški tjesnac. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 4 posto.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Hong Kongu, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 1,9 i 6,2 posto. Euforija na tržištima zahvaljuje se dogovoru između SAD-a i Irana o dvotjednom primirju, tijekom kojeg će dvije zemlje pregovarati o uvjetima za trajni mir.

Iranci palili američke i izraelske zastave Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

Na to je predsjednik SAD-a Donald Trump pristao u utorak navečer, samo par sati prije isteka roka koji je zadao Teheranu da otvori Hormuški tjesnac ili će SAD nastaviti sa žestokim napadima na Iran. Zahvaljujući primirju, jutros su snažno porasli američki terminski indeksi. U jednom su trenutku Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq skočili više od 2 posto, a trenutno su u plusu oko 1,5 posto.

To najavljuje snažan rast cijena dionica na Wall Streetu u srijedu, a očekuje se i snažan rast europskih burzi jer su i europski terminski indeksi u plusu, neki i više od 5 posto.

Cijene nafte zaronile ispod 100 dolara

Pozitivno će na tržišta utjecati i oštar pad cijena nafte, nakon što je Iran poručio da će tijekom primirja omogućiti siguran prolaz tankera kroz Horumuški tjesnac, ključan za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Na londonskom je tržištu cijena barela jutros potonula više od 13 posto, na 94,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio više od 14,5 posto, na 96,50 dolara.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
RAT S IRANOM

najpopularnije

Još vijesti