Susjedi zgroženi tragedijom u Velikoj Gorici: 'Nikad se ovako nešto nije dogodilo'

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o majci koja je nakon ubojstva svoje 17-godišnje kćeri počinila samoubojstvo.
Na području Velike Gorice u nedjelju prijepodne dogodila se teška tragedija u kojoj je žena počinila samoubojstvo skokom sa stambene zgrade, dok je u stanu pronađeno tijelo maloljetne djevojke za koju se sumnja da je žrtva nasilne smrti.
Kako su izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, dojava je zaprimljena oko 10.50 sati, a na mjestu događaja odmah je započeo očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.
Prema neslužbenim informacijama, riječ je o majci koja je nakon ubojstva svoje 17-godišnje kćeri počinila samoubojstvo. Policija te navode zasad nije službeno potvrdila.
Kako doznaje Dnevnik Nove TV, obitelj nije bila pod mjerama Centra za socijalnu skrb.
'Obitelj nije bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, niti su od strane istoga poduzimane mjere obiteljskopravne zaštite', poručili su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
Stanari zgrade u šoku su zbog događaja. 'Kad sam čuo, nisam mogao doći k sebi', rekao je jedan susjed, dok je druga susjeda dodala: 'Grozan prizor, nikad se ovako nešto nije dogodilo'. Očevid i dalje traje, a istražitelji prikupljaju dokaze i obavljaju razgovore kako bi rasvijetlili motiv ovog čina.
Sve suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj mogu dobiti savjetodavnu pomoć na više mjesta. Cijeli dan, od 0 do 24 sata, Centar za krizna stanja i prevenciju suicida ima otvorenu telefonsku liniju 01/2376 470 putem koje su spremni razgovarati i pomoći svakome koga obuzmu suicidalne misli.