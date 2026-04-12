majka ubila kćer

Susjedi zgroženi tragedijom u Velikoj Gorici: 'Nikad se ovako nešto nije dogodilo'

I.J.

12.04.2026 u 19:42

Tragedija u Velikoj Gorici
Tragedija u Velikoj Gorici Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Na području Velike Gorice u nedjelju prijepodne dogodila se teška tragedija u kojoj je žena počinila samoubojstvo skokom sa stambene zgrade, dok je u stanu pronađeno tijelo maloljetne djevojke za koju se sumnja da je žrtva nasilne smrti.

Kako su izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, dojava je zaprimljena oko 10.50 sati, a na mjestu događaja odmah je započeo očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o majci koja je nakon ubojstva svoje 17-godišnje kćeri počinila samoubojstvo. Policija te navode zasad nije službeno potvrdila.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, obitelj nije bila pod mjerama Centra za socijalnu skrb.

'Obitelj nije bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, niti su od strane istoga poduzimane mjere obiteljskopravne zaštite', poručili su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Stanari zgrade u šoku su zbog događaja. 'Kad sam čuo, nisam mogao doći k sebi', rekao je jedan susjed, dok je druga susjeda dodala: 'Grozan prizor, nikad se ovako nešto nije dogodilo'. Očevid i dalje traje, a istražitelji prikupljaju dokaze i obavljaju razgovore kako bi rasvijetlili motiv ovog čina.

Sve suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj mogu dobiti savjetodavnu pomoć na više mjesta. Cijeli dan, od 0 do 24 sata, Centar za krizna stanja i prevenciju suicida ima otvorenu telefonsku liniju 01/2376 470 putem koje su spremni razgovarati i pomoći svakome koga obuzmu suicidalne misli.

