Susjedi zgroženi tragedijom u Velikoj Gorici: 'Nikad se ovako nešto nije dogodilo'

Na području Velike Gorice u nedjelju prijepodne dogodila se teška tragedija u kojoj je žena počinila samoubojstvo skokom sa stambene zgrade, dok je u stanu pronađeno tijelo maloljetne djevojke za koju se sumnja da je žrtva nasilne smrti. Kako su izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, dojava je zaprimljena oko 10.50 sati, a na mjestu događaja odmah je započeo očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o majci koja je nakon ubojstva svoje 17-godišnje kćeri počinila samoubojstvo. Policija te navode zasad nije službeno potvrdila. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, obitelj nije bila pod mjerama Centra za socijalnu skrb. 'Obitelj nije bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, niti su od strane istoga poduzimane mjere obiteljskopravne zaštite', poručili su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.