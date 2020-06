Prevrtljivo proljeće; sunce, kiša, pljuskovi i grmljavina

Na Jadranu i predjelima uz njega djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, povremeno uz kišu te pljuskove s grmljavinom

U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj sunčanije te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na moru i jugo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C.