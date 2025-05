Sunčano vrijeme neće dugo potrajati, nakon vikenda opet slijedi promjena

Jutro na kopnu prilično svježe za doba godine, ponegdje i uz mogućnost kratkotrajne magle, dok će duž obale puhati jaka i vrlo jaka bura, no oblaka će općenito biti malo ili nimalo. Najniža temperatura od dva do sedam Celzijevih stupnjeva, na moru između 12 i 17 stupnjeva. Od sredine dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ipak povremeno umjerena naoblaka, a još će više oblaka biti kasno navečer i u noći na ponedjeljak, no zadržat će se uglavnom suho. Vjetar će biti slab i dnevna temperatura oko 21 stupanj.

Malo toplije nego u subotu bit će i na istoku unutrašnjosti uz najvišu temperaturu oko 20 stupnjeva, a puhat će i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar te će biti povremeno i nešto više oblaka. U Dalmaciji sunčano i ugodno toplo uz temperaturu od 22 do čak 25 stupnjeva, no i dalje će biti umjerenog i jakog vjetra, uglavnom sjeverozapadnog na otvorenom moru, a uz obalu i dalje još ponegdje sjevernog. More će stoga biti umjereno valovito, ponegdje i valovito.

Na zapadu zemlje također prevladavajuće sunčano uz nešto više oblaka u gorju, a prema večeri i u Istri. Bura će oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadni vjetar. U gorju temperatura od 16 do 19, a na sjevernom Jadranu između 21 i 23 stupnjeva.

Od ponedjeljka promjenjivo

Idući tjedan temperaturno primjereni dobu godine, no ponovno nestabilniji. Već ponekog pljuska bit će u ponedjeljak, a uz promjenljivu naoblaku bit će češći u utorak. Srijeda suha i sunčana, a zatim četvrtak i petak promjenljivi, dok za idući vikend raste vjerojatnost za stabilnije vrijeme.

I na moru će za neke aktivnosti na otvorenom biti potrebno češće pratiti prognozu i koristiti radarske podatke. Neverini i mjestimična kiša bit će najvjerojatniji u utorak i četvrtak, no i drugih dana svakako treba biti na oprezu zbog poslijepodnevnih nestabilnosti. Nakon razmjerno vjetrovitog vikenda veći dio tjedna bit će mirniji, jaka i vrlo jak vjetar – bura, očekuje se opet u petak.