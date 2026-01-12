Sudac Vrhovnog suda odgovorio HDZ-u i Plenkoviću: Svi bi imali šapu na pravosuđu

"Naime, sudbena vlast nosi jednu specifičnost. Oni su jedan od tri ravnopravna segmenta samostalne vlasti. Ali na koji način? Na način da svaki od sudaca samostalno, inokosno funkcionira taj dio vlasti. Oni nemaju nikakve veze s politikom, niti se smiju baviti politikom. Ali politika im bira čelnu funkciju zbog toga što ta čelna funkcija komunicira s druga dva segmenta vlasti i nastoji ishoditi što bolju poziciju za ovo glomazno pravosudno djelo", poručio je.

Na pitanje kako je doživio cijelu situaciju, Kos je odgovorio da se osjećao pozvanim reagirati u trenutku kada se politika na neprimjeren način uplela u postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda.

O svemu se oglasio i sudac Vrhovnog suda Damir Kos koji je gostovao u studiju Dnevnika Nove TV.

Na stav HDZ-a o paketu reagirala je i Udruga sudaca, a Plenković je ranije u ponedjeljak ustvrdio da ga je njihova reakcija iznenadila.

Odgovorio je i što ga je posebno potaknulo na reakciju.

"Prije izjave Andreja Plenkovića je bila izjava zastupnika Bauka koji je, iako figurativno, govorio o kvantificiranju, o tome tko je njemu vredniji - sudac Ustavnog suda ili predsjednik Vrhovnog suda", rekao je te naglasio da je Arsen Bauk time obezvrijedio čelnu osobu jednog segmetna vlasti.

Na pitanje je li prihvatio Baukovu izliku da je to rekao figurativno, Kos je odgovorio: "Ima i drugih stilskih figura, ne mora biti takva, jer se na taj način daje poruka javnosti".

Kako kaže, nakon Baukove izjave uslijedila je izjava premijera koja je bila kap koja je potaknula njegovu reakciju.

"On je time obznanio bojazni koje su ranije postojale da će se ovdje raditi o političkoj trgovini. On je rekao - paket izbora. Na taj je način dezavuirao ono što bi trebao imati predsjednik Vrhovnog suda, a to je visoki moralni kredibilitet i visoki stručni kredibilitet. Taj moralni i stručni kredibilitet Opća sjednica je prepoznala u kolegici Mirti Matić, što je meni drago, da je na takav način artikuliran stav, iako je bilo jasno već u tom trenutku da se radi o kandidatu predsjednika države, odnosno da se na njegov mig ili nagovor ona uključila u izbor", poručio je Kos.

Na pitanje doživljava li to kao loptanje s Vrhovnim i Ustavnim sudom, Kos je ustvrdio da je Ustavni sud uvijek imao bližu političku konotaciju, iako bi tamo struka trebala biti dominantna.

"Ovdje se govori o izboru sudaca Ustavnog suda kao najistaknutijih pravnika. Prisjećajući se nekih imenovanja koja su bila ranije, mislim da bi se to moglo dovesti u znak pitanja...ali nećemo sada o tome", rekao je.

Praovosuđe je interesantno političarima

Naglasio je da predsjednik Vrhovnog suda mora biti osoba koja ima stručni kredibilitet, ali isto tako i osoba koju moraju uvažavati obje političke stranke.

"Naime, znate o čemu se tu radi? Pravosuđe je vrlo interesantno za političare. Svi bi vrlo rado htjeli imati šapu na pravosuđu. A pravosuđe je ustvari test njihove demokratičnosti. Oni moraju biti do te mjere svjesni svoje pozicije da ne smiju imati nikakav upliv", poručio je.

Ranije je Plenković ustvrdio da je iznenađen reakcijom Udruge sudaca, a upitao je i gdje su svi oni bili kada je predsjednik Zoran Milanović rekao da za čelnu osobu neće nikog, uključujući i Kosa, prihvatiti.

"Ja sam reagirao i na te izjave. Imao sam i nekakva suprostavljanja prema predsjedniku Milanoviću u trenutku njegove prve kandidature, kada je predložio kolegicu Zlatu Đurđević bez da sudjelovanja na natječaju, ja sam na to reagirao. Kada je krenuo drugi poziv, kada se javio kolega Dobronić, kada je on prije završetka procesa prijave rekao da ima kandidata - ja sam reagirao. Prema tome, to nije istina", odgovorio je Kos.

Hrvatska godinu dana nema predsjednika Vrhovnog suda, već vršiteljicu dužnosti Gordanu Jalšovečki.

Kolegica Jalšoveški krasno obavlja onaj tehnički dio posla kojeg ima, a premijer je nedavno pitao gdje je problem. Itekako postoji problem. Ona fenomenalno organizira posao unutar suda, ona se postavlja kao čelna osoba unutar suda. Ali, ona nije vrh sudbene vlasti. Ona nije čelna osoba sudbene vlasti. Ona nije pandan niti premijeru, niti predsjedniku Sabora. S druge strane, recimo, ona u ovom trenutku, obzirom na svoju funkciju, nema mogućnost pokrenuti stegovni postupak protiv nekoga zbog toga što nije predsjednik Vrhovnog suda. Imamo odluku Ustavnog suda da osobama koje su vršitelji dužnosti ne pripada ta ingerencija', rekao je.