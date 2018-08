Studenti na mukama: Najamnine lete u nebo, gazde u sivoj zoni, što učiniti?

Kako kreće još jedna akademska godina, jača potražnja za stanovima jer studenti koji nisu ostvarili pravo na studentski dom moraju potražiti privatan smještaj. No to nije nimalo jednostavno jer su cijene dosta visoke, a neke nekretnine u lošem stanju. Stoga se susreću s raznim problemima

'Problem je bilo grijanje jer radijator nije dovoljno grijao , pa nam je bilo dosta hladno. Kada smo to rekle vlasniku, rekao je da on tu ne može ništa i da je i njima isto hladno, pa smo nosile svoje grijalice', ispričala je studentica (podaci poznati redakciji) svoje iskustvo s prvim stanom u kojem je živjela devet mjeseci s cimericom te dodala kako je cijena zimi zbog grijanja bila nešto viša.

Dvosoban stan od 30 kvadrata plaćala je 150 eura mjesečno, a u cijenu su bile uključene režije. Nalazio se u kući, pa su ona i cimerica živjele u prizemlju, a na katu su bili supružnici koji su iznajmljivali taj prostor. Stan je tražila putem oglasa te ga je otišla pogledati prije uzimanja, a s vlasnicima je potpisala i ugovor.

'Glavni kriteriji su mi blizina faksa, dobra prometna povezanost i to da stan donekle dobro izgleda', ističe studentica.

Studenti uglavnom počinju tražiti stan u rujnu, prije početka godine, jer inače moraju plaćati određeni ili puni iznos najamnine za 'čuvanje stana' dok se ne usele. Ipak, što se duže čeka, izbor je sve manji. Stoga smo provjerili kakva je ponuda stanova na portalu Njuškalo.hr za gradove u kojima se nalaze sveučilišta u Hrvatskoj, odnosno gradove u kojima studenti traže smještaj i kako se kreću cijene.

Najviše oglasa ima u Rijeci, 2224, i Splitu, 1765, a najmanje u Dubrovniku, 11, Puli, 31, Varaždinu, 45, i Osijeku, 69, dok je u Zadru 130 oglasa, a u Zagrebu 878, prema kriterijima cijene od 130 do 550 eura. Cijene za stanove od 20 do 30 metara kvadratnih kreću se od 200 do 300 eura, a za veće stanove idu i preko 500 eura.