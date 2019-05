Štromar o referendumu: Trebamo slušati građane, treba izmijeniti zakon i o tome će se razgovarati

Uljanik, ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, imovinske kartice, referendumske inicijative, kao i demografske mjere, komentirao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar gostujući u Intervjuu tjedna Media servisa

Kada su u pitanju prikupljeni potpisi referendumske inicijative '67 je previše', ministar kaže - moramo slušati građane. No smatra da do referenduma ne bi trebalo doći i ima drugi prijedlog, koji doduše još nije predstavio ministru Marku Paviću.

Oko inicijative 'Uzmite novac strankama' , o samoj ideji da se stranke ne financiraju iz državnog proračuna i kako bi onda HNS funkcionirao, rekao je: 'Stranke će moći i dalje raditi na nešto drugačiji način, ali za HNS sam siguran da ćemo uvijek imati podršku građana i dovoljno sredstava. No čudi me da to traže oni koji su zamračili milijun kuna, koji su imali svoju podružnicu Abecedu demokracije. Mislim da Živi zid prvo treba počistiti ispred svog praga'.

Smatra da je svoju imovinsku karticu dobro ispunio, a na pitanje hoće li kolegama u Vladi održati edukaciju kako upisati kvadraturu kuće, nakon pogreške ministra Tomislava Tolušića, odgovorio je: 'Zanimljivo pitanje, razmislit ćemo o tome pa možda napravimo jedno predavanje. Bit je da prikažete imovinu koju imate kad ste krenuli u politiku i da se utvrdi koliko imate imovine kad izlazite iz politike'.

Osvrnuo se i na izjavu ministra uprave Lovre Kuščevića da se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne treba baviti trivijalnim stvarima poput kvadrature kuće, ali i bojazni članova Povjerenstva da se novim zakonom želi umanjiti njihove ovlasti.

'Oni moraju i ove trivijalne stvari kad ima takvih prijava, to je njihov zadatak. Neće se smanjiti najjača ovlast Povjerenstva, a to je kontrola što vi stvarno imate. Oni će to i dalje moći raditi i morat će to raditi', poručio je Štromar.

Vladu se kritizira da su njihove demografske mjere obmana i da ih najavljuju sada samo zbog europskih izbora.

'Uvijek su neki izbori i uvijek se može reći da se nešto radi zbog izbora. To se radi zbog naših građana. Mi moramo provoditi demografske mjere i to radimo intenzivno. Ima puno primjera što se već učinilo. Više od 200 vrtića se trenutno izgrađuje ili dorađuje, produžen rad, financiranje teta u vrtiću. To su konkretne demografske mjere', kazao je.