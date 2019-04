Štromar: Građevinski sektor raste, do kraja sljedeće godine 20.000 mladih imat će svoje domove

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja i graditeljstva u četvrtak na večer je izjavio kako je građevinski sektor u "stalnom rastu" te će do kraja sljedeće godine više od 20.000 mladih imati svoje domove čija je gradnja potpomognuta subvencijama i POS-om

"Do sada je 13 tisuća mladih ljudi došlo do svojega doma zahvaljujući subvencioniranim kreditima i POS-u. Do kraja sljedeće godine plan je da više od 20 tisuća mladih ima svoj dom uz pomoć ovih mjera," rekao je Štromar otvarajući "Dana arhitekta 3.0" u Splitu na kojima sudjeluju renomirani stručnjaci hrvatske arhitekture.

Osvrćući se na energetsku obnovu, podsjetio je kako je prošle godine za tu namjenu iz EU fondova povučeno 60 posto više sredstava nego je to bilo predviđeno planom.