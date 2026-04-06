Strava u Zagorju: Top usmrtio muškarca dok ga je punio tijekom tradicionalne manifestacije

Uskrsni ponedjeljak u zagorskom kraju pretvorio se u tragediju. U Dvoru Veliki Tabor, na području Općine Desinić, tijekom tradicionalne manifestacije došlo je do nesreće u kojoj je top usmrtio muškarca
Prema iskazima više svjedoka koji su se zatekli na mjestu događaja, situacija je u jednom trenutku izmaknula kontroli. Top, kojim se pucalo u sklopu programa, navodno je nekoliko puta zaredom zakazao i nije opalio. Upravo zbog tog zastoja pristupilo se ponovnom punjenju, objavio je portal Zagorje.com.
No tada je uslijedio koban trenutak. Top je iznenada opalio dok ga je muškarac punio. Svjedoci tvrde da je posljedica bila stravična. Jedan od njih opisao je prizor riječima: ‘Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor. Top je raskomadao čovjeka.’
Na mjesto nesreće ubrzo su stigle službe – Hitna medicinska pomoć i policija. Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrdili su da su dojavu zaprimili u 15:15 sati putem Centra 112 te da su policijski službenici odmah upućeni na teren.
Policija je kratko izvijestila: ‘U mjestu Hum Košnički, kod Dvora Veliki Tabor, top je usmrtio jednu osobu. Okolnosti će se utvrditi očevidom i kriminalističkim istraživanjem koje slijedi.’
Istraga je u tijeku, a detalji ove teške nesreće tek se trebaju rasvijetliti.