Strava u Zagorju: Top usmrtio muškarca dok ga je punio tijekom tradicionalne manifestacije

Prema iskazima više svjedoka koji su se zatekli na mjestu događaja, situacija je u jednom trenutku izmaknula kontroli. Top, kojim se pucalo u sklopu programa, navodno je nekoliko puta zaredom zakazao i nije opalio. Upravo zbog tog zastoja pristupilo se ponovnom punjenju, objavio je portal Zagorje.com.

No tada je uslijedio koban trenutak. Top je iznenada opalio dok ga je muškarac punio. Svjedoci tvrde da je posljedica bila stravična. Jedan od njih opisao je prizor riječima: ‘Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor. Top je raskomadao čovjeka.’