Stranka umirovljenika ministru Paviću: Primite se posla ili dajte ostavku

Stranka umirovljenika je u povodu najavljene mirovinske reforme i plana, koji smatraju otimanjem, da se 40 milijardi kuna iz 2. mirovinskog stupa prebaci u proračun kako bi se izjednačile visine sadašnjih i budućih mirovina, pozvala ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića da dade ostavku, ili se uozbilji i primi posla

Ministar miješa kruške i jabuke i uopće ne raspoznaje razliku između krušaka i jabuka tj., ocjenjuju, "posve je nekompetentan i neinformiran o situaciji u mirovinskom sustavu".

Novac iz drugog stupa je već potrošen i samo se traži opravdanje za to. Ministar Pavić je "puki izvršitelj a da možda još toga nije ni svjestan, no, to ga ne opravdava", smatra Stranka umirovljenika. Dodaju kako pamte i s nelagodom se sjećaju pretvorbe i besramne pljačke stare devizne štednje, zamrznutih mirovina, djelomično i nikad do kraja i pravedno vraćenog duga za uskraćene mirovine…

"Nakon svega, s pravom se pitamo uzme li nam ministar Pavić 40 ili svih 95 milijardi kuna iz 2. mirovinskog stupa hoće li se netko iz vladajućih sjetiti da građani i na privatnoj štednji imaju oko 170 milijardi kuna s kojima bi se moglo puno toga (bez davanja hipoteke, bez kamata i bez obveze vraćanja glavnice…) riješiti," stoji u priopćenju Stranke umirovljenika.