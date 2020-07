Stranačke financije: SDP od donatora dobio manje od Demokrata, Možemo!, Suverenista...

SDP je u prvoj polovici ove godine od donatora dobio oko 60 tisuća kuna, što je manje od Mrsićevih Demokrata, platforme Možemo!, Čačićevih Reformista, Hrasta, Hrvatskih suverenista, pokazuju u srijedu objavljena izvješća o donacijama

Većina donatora slabo je poznata široj javnosti, a od poznatih na popisu su samo SDP-ove zastupnice Ivana Posavec Krivec i Karolina Leaković koje su stranci donirale po tisuću kuna.

Demokrati, stranka bivšeg SDP-ovca Miranda Mrsića, od donatora je dobila 68 tisuća kuna; gotovo trećinu, točnije 21 tisuću, dobila je od Bojane Hribljan, koja je bila stranačka kandidatkinja na izborima za Hrvatski sabor. Stranci je 11 tisuća kuna darovala Jerina Dobrović, a pet tisuća Bartol Šimunić.

Donatori su redoviti rad Političke platforme Možemo! podržali sa 83 tisuće kuna, ukupno ih je 143, mahom su uplaćivali po nekoliko stotina kuna, jedini izuzetak je donacija Đure Capora od 10 tisuća kuna.

Narodnoj stranci – Reformisti Radimira Čačića donatori su uplatili 103 tisuće kuna, Ilčićevu Hrastu 123 tisuće, Hrvatskim suverenistima 152 tisuće.

Zanimljivo je da su iste osobe (Ante Mihaljević, Maria Franović, Marko Franović, Mate Kosović, Zoran Rukavina), u gotovo jednakim iznosima, u rasponu od 21. 200 do 28. 300 kuna donirale i Hrast i Suvereniste, što je zakonski dopustivo. Građani, naime, kroz godinu mogu donirati više stranaka, ali svakoj za redoviti rad mogu dati najviše 30 tisuća kuna.

Do sada objavljena polugodišnja izvješća pokazuju da su donatori, kao i prijašnjih godina, najskloniji bili HDZ-u kojem su za redovite političke aktivnosti darovali 560 tisuća kuna.

Po iznosu dobivenih donacija slijede Hrvatska konzervativna stranka (164 tisuće), Hrvatski suverenisti (152 tisuće), Štromarov HNS (143 tisuće), Hrast (123 tisuće), Reformisti (103 tisuće), plaforma Možemo ! (83 tisuće), Most (70 tisuća), Demokrati (68 tisuća), SDP (60 tisuća) itd.

Donacije za redoviti rad ne treba miješati s onima za izbore, svake imaju svoj račun, posebno se objavljuju one redovite, posebno izborne.

Niz stranaka izvijestio je da nije primio donacije, među njima su Pupovčev SDSS, HSU Silvana Hrelje, IDS, Glavašev HDSSB, Promijenimo Hrvatsku.

Isto navode i nezavisni saborski zastupnici Vladimir Bilek (češka i slovačka manjina), Veljko Kajtazi (romska) i Željko Glasnović.

Svih 167 registriranih političkih stranaka, nezavisni saborski zastupnici i nezavisni lokalni vijećnici moraju do 15. srpnja DIP-u dostaviti izvješća o donacijama.

Oni koji to ne naprave rade prekršaj za koji mogu biti novčano kažnjeni - stranke od 10 tisuća do čak 100 tisuća kuna, a nezavisni zastupnici i vijećnici od dvije tisuće do 20 tisuća kuna.