'Strah me eskalacije i nasilja u Srbiji. Kad vidite tko je na kojoj strani, jasno je uz koga sam ja'

'Kad vidite tko je uz mlade, a tko uz Vučića, pa jasno je na čijoj sam ja strani'

'Ako su na jednoj strani mladi, ako su se njima pridružili učitelji, nastavnici, profesori, umjetnici, sportaši, poljoprivrednici, obični radnici, a na drugoj strani, onoj koja podržava Vučića, su umirovljenici i stariji ljudi, onda je jasna stvar o čemu se tu radi. Ne samo u Srbiji, nego u cijelom svijetu vrijedi pravilo da ako se mladi ujedine oko nečeg bitnog, onda su valjda u pravu. Tako je uvijek bilo i tako će biti. Naravno da sam bezrezervno uz studente. Nitko od njih ne želi rušiti državu kao što Vučić priča, oni samo žele boljitak Srbiji', rekao nam je Vujović, a onda se osvrnuo na tragičnu situaciju sa slobodom medija u Srbiji:

'Vučić je doslovce sve medije uzeo pod svoje. Došlo je do toga da se cjelokupna srpska javnost jedino može informirati preko društvenih mreža jer vlada užasan medijski mrak. Mi u Srbiji ova događanja pratimo preko hrvatskih i crnogorskih medija jer u Srbiji se prave da se ništa važno ne događa. Ovaj medijski mrak koji vlada morat će se razbiti kako bi se napokon nešto postigli jer je ova situacija neizdrživa. Kaotična je i alarmantna i samo me strah da ne dođe do neke eskalacije nasilja. To bi bilo pogubno za ovu zemlju.'

Vujovića smo pitali misli li da ovi studentski prosvjedi vode do konačnog sloma Aleksandra Vučića.

'Ne znam, nisam siguran. On ima još uvijek veliku podršku velikog ruralnog dijela zemlje, neinformiranog i primitivnog kojima on može prodavati njegove nebuloze. Kad deset godina ti ljudi slušaju te gluposti po medijima, onda oni u to vjeruju. Razbuditi svijest takve populacije je jako teško, ali nije nemoguće. Toplo se nadam da je i to moguće. Zbog Srbije', zaključio je Vujović.