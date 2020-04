Nacionalni Stožer civilne zaštite objavio je nove podatke o oboljelima i preminulima od koronavirusa u Hrvatskoj

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić osvrnuo se na zatvaranje drive-in dostava restorana. 'U RH imamo oko 35 tisuća ugositeljskih objekata, a u 31 su utvrđene nepravilnosti. Osobno sam se uključio u ovaj predmet o kojem govorite. Izdano je usmeno rješenje za predmetni objekt, ali stranka je pozvana u ponedjeljak da dostavi dokumentaciju. Nije se radilo o zatvarnju objekta jer se bavio dostavom hranom, nego je postavio stol na javnu prometnu površinu, a to nije smio', kazao je Mikulić, dodavši da će se sutra s predstavnicima HOK-a, HGK, HUP-a i epidemiolozima održati sastanak na koje će se dati konkretne upute za restorane.

Nije nam cilj prema poduzetnicima ići represivno, ali poštivanje zakona i zaštita zdravlja su nam primarne zadaće. Svi ugostitelji koji će mjere epidemiologa ispuniti: rukavice, maske, brana od pleksiglasa itd., mi ćemo obustaviti postupak i ti će ljudi moći raditi, u trenutku kad ispune mjere. Transparentan, edukativan rad, prevencija i edukacija prije svega, a tek na kraju mjera ako se mora', kazao je Mikulić.

Ravantalje HZJZ Krunoslav Capak iznio je podatke o situaciji u domovima. 'Ocijenio bih situaciju u domovim za starije relativno mirnom. U Splitu imamo nekoliko novooboljelih štićenika i zaposlenika, al je nekoliko domova zahvaćeno. Stvari su potpuno pod kontrolom. Napravili smo 300 briseva zaposlenika i štićenika', kazao je Capak.

Što se tiče Dubrovačko-neretvanske županije, bila je situaciju u domu u Metkoviću, no Capak je kazao da su testovi pokazali da su štićenici negativni no da je dvoje zaposlenika zaraženo. Jednako tako u Dubrovniku, prilikom smjene zaposlenih u domu, utvrđeno je da je četvero zaposlenika bolesno, ali su svi asimptomatski slučajevi i tek su dolazili u smjenu. 'To dokazuje da je važno napasti virus na mjestima gdje moramo štiti starije', rekao je Capak.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'dr. Fran Mihalejvić' Alemka Markotić progovorila je o velikom uspjehu tima te bolnice koji je uspio izolirati virus.

'To je velika stvari i ponosna sam na taj tim. Sve kredite dajem njima jer sam ja bila na drugim obvezama. To su ljudi koji vrijedno rade i zadnja 2 mjeseca 24 sata dnevno, sedam dana tjedno, praktično ne prestaju testirati. Oni su godinama za takvu situaciju trenirani i na neki način bili tim koji je bio spreman i mjesec dana prije nego je zabilježen prvi slučaj imao gotov test. Zbog te dijagnostike smo i sada u dobroj situaciji', kazala je Markotić.

'Jučer smo govorili kada je dan bio sa samo 18 novooboljelih da to ne znači da neće biti dana s većim brojem oboljelih. U te mjere popuštanja idemo vrlo oprezno. Primjenjivat će se tako što neće ići sve odjednom. Činjenica je da Hrvatska uspjeva držati ovu epidemiološku siku kontolabilnom. Od samog starta imamo dvoznamenkasti rast oboljelih. Održavamo linearan rast, što nam omogućava promišljanje o mjerama koje će potaknuti određene dijelove gospodarstva', poručio je pak Božinović, kazavši kako je Stožer donio odluke o produljenju mjera koje se odnose na pogrebe, vjenčanja i zabranu korištenja dječjih igrališta i sportskih igrališta.

Kazao je da je deset županija tražilo ukidanje propusnica, odnosno omogućavanje kretanja bez propusnica unutar županije. Dvije županije, dodao je, Primorsko-goranska i Ličkosenjska zatražile su da se unutar županije formira nekoliko područja bez propusnica, a Grad Zagreb i Zagrebačka županija zatražile su spajanje. Božinović je kazao da će se o tim zahtjevima poslijepodne donositi odluke.

Markotić je progovorila i o serološkim testiranjima. 'Kod svake infektivne bolesti imamo manifestne oblike bolesti, jasno izražene, i u tom dijelu blaže, srednje i teške. Nema zarazne bolesti gdje nema asimptomatskih infekcija, od 1 do 10 posto se to kreće. Nekada i oni mogu zaraziti i druge, nekad je to samo znak da su preboljeli, a nisu mogli zaraziti druge osobe. Širim serološkim testiranjem ćemo naći osobe koje su asimptomatski preboljele. To ne mora nužno biti loše jer da velik broj asimptomatskih može puno nas zaraziti, onda bismo bili svi zaraženi. Treba vidjeti što znače antitijela, ona mogu biti zaštitna jedno vrijeme, dulje vrijeme ili doživotno. Nije isto kod svih virusa koji se prenose kapljičnim putem. Kod gripe se treba cijepiti svake godine, a kad jednom prebolite ospice, gotovo cijeli život ste zaštićeni. Teorije da treba pustiti da se svi zaraze ovise o tome kako će se ponašati ovaj virus. Ako bude dugotrajnog imuniteta, onda priča o imunitetu krda znači da će se ostatak populacije dugoročno zaštititi. Ako toga ne bude, onda će nam trebati dobro cjepivo', kazala je.