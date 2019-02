Stojak: Prijedlog osnivanja novog 'sportskog holdinga' je neprihvatljiv

Predsjednik zagrebačkog HNS-a i gradski zastupnik Tomislav Stojak poručio je u petak da je prijedlog osnivanja novog "holdinga" za sportske objekte, koji će se naći na sljedećoj sjednici Gradske skupštine 26. veljače, potpuno neprihvatljiv jer nema analiza, konkretnih brojki, podataka i dokumenata koji govore zbog čega bi se osnovalo još jedno poduzeće u Holdingu

"Zašto onda već godinama stotine milijuna proračunskih kuna Holding troši na vanjsku uslugu održavanja i popravaka autobusa i tramvaja kraj postojećeg ZET-a koji to treba raditi?" dodao je.

Uspoređujući to s nekim drugim djelatnostima, upitao je znači li to da će se radi uređenja tržnice Kvatrića, Branimirovog placa ili tržnica u Vrapču i Španskom osnivati poduzeće za obnovu tržnica, a da će Tržnice Zagreb dalje samo iznajmljivati štandove i prodavati voće i povrće.

Stojak je na konferenciji za novinare pod nazivom "New York, London, Pariz, Beč … Gdje je nestao Zagreb?" izrazio zabrinutost zbog načina upravljanja gradom te je pozvao gradonačelnika Milana Bandića da ozbiljno razmisli o daljnjem razvoju grada i mogućnosti da svaki građanin i političar, unatoč tome što nije gradonačelnikov politički istomišljenik, sudjeluje u njegovu razvoju.

"Politika koja se vodi posljednjih godina ide na razdvajanje, na odvajanje građana od Zagreba. Posljednjih mjeseci, ne samo od onakvog usvajanja proračuna za ovu godinu, gradska politika se svela na pompozno nabacivanje velebnim projektima, od kojih u konačnici ne bude ništa, ali i na prozivanje i vrijeđanje", istaknuo je.

To je, dodao je, problematično jer se svi ostali koji možda nisu politički istomišljenici na liniji gradonačelnika smatraju protivnicima.

Stojak je rekao kako se nada da će gradonačelnik shvatiti da u Zagrebu ima stručnih i mudrih građana kojima je stalo do grada i koji žele sudjelovati u njegovu razvoju, ali ne tako da čitaju što se planira - Manhattani u Novom Zagrebu, Champs Elyssees, Hyde park ili Graben.

"I New York i London i Pariz su predivne svjetske metropole i mogu biti primjer Zagrebu kako ga urediti, no Zagreb se mora razvijati prema svojim potrebama, a to su uređene prometnice, parkovi, škole i vrtići, nove koncertne i kazališne dvorane i sportski objekti koji će služiti svojoj svrsi i biti moderni", poručio je Stojak.