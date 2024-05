Što sve gubi SDSS? Mamić: 'Sve će im biti nadoknađeno, ima puno načina'

“Ima puno načina da Plenković osigura financiranje onima koji su mu važni. I politička vidljivost je važna, jer kada ste potpredsjednik vlade, ministar ili državni tajnik mediji vas zovu i traže vaše mišljenje. Ali SDSS-ovi zastupnici ionako uvijek budu birani fiksno pa u tom smislu neće trpjeti veću štetu. Ne vjerujem da će HDZ i Domovinski pokret, dok budu u braku, mijenjati izborni zakon jer HDZ-u on odgovara”, rekla je Mamić za N1.

“Naravno da je bitno jeste li u vlasti formalno ili neformalno, ali taj gubitak za SDSS ipak nije pretjeran i Plenković će im to sigurno nadoknaditi na razne načine. Vidjet ćemo koje”, naglasila je Mamić.

Nakon što je iz vladajuće većine otpao zastupnik DP-a Josip Jurčević, glasovi zastupnika manjina još više će dobiti na težini kako bi se održala što stabilnija većina, ne samo ona rubna od 76 glasova.

“Manjinci su u srijedu poručili da će ipak zajednički djelovati. To znači da će podržavati vladu koliko bude trebalo i u dogovoru s SDSS-om, a ne mimo njih. To što SDSS neće formalno participirati u vlasti i sjediti u prvom redu, za njih jest šteta. Ali, ponavljam, sve će im to biti nadoknađeno. Nemam apsolutno nikakvih dilema oko toga”, kazala je Mamić.