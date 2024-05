Raspudić: DP je mrtav, vidi se interes ekipe Radić - Vujnovac s nešto korisnih domoljubnih budala

“Očito je taj deal postojao i prije izbora”, tvrdi Raspudić, a zatim dodaje: “Možda sam očekivao da će malo ipak ideološki probati zamutiti stvari, možda čak Ministarstvo kulture da će im dati, ali sada se vidi da je to bio goli brutalni interes ekipe Radić – Vujnovac gdje je bilo nešto korisnih domoljubnih budala'', rekao je Raspudić na N1.

Smatra da će koalicija izdržati do kraja mandata: “U nizu afera poput plin za cent smo vidjeli pripadnike Domovinskog pokreta kako su došli na saborsko povjerenstvo pokušavajući braniti Vujnovca. To nije nikada bila odvojena ekipa, sada su stvari samo eksplicitne. Izdržat će do kraja i gledat ćemo ih iduće četiri godine.”