Što se to događa u Južnoj Americi? Val prosvjeda zahvatio pola kontinenta

Južnoamerički kontinent trese snažan val prosvjeda protiv vlasti. Politički predznak nije bitan jer podjednako su na udaru predsjednici i slijeva i zdesna. Građani su u posljednja dva mjeseca izašli na ulice Bolivije, Perua, Čilea i Ekvadora, a posljednji u nizu nezadovoljnika su Kolumbijci te su se krajem prošlog tjedna odazvali pozivu sindikata za generalnim štrajkom. U Venezueli je pak stanje već dulje vrijeme na rubu građanskog rata

Bolivija – veliki prosvjedi buknuli su nakon što je socijalistički predsjednik Evo Morales proglasio pobjedu na izborima na kojima su utvrđene, blago rečeno, 'ozbiljne nepravilnosti'. Trebao mu je to biti četvrti uzastopni predsjednički mandat u zemlji kojom je suvereno vladao od 2006. godine . Morales odstupio je 10. studenoga pod pritiskom prosvjednika i nakon poziva vojske da odstupi. Dužnosti se odrekao radi 'dobrobiti zemlje' te je otišao u egzil u Meksiko u strahu od odmazde političkih protivnika koji su preuzeli privremenu vlast. No njegov odlazak nije smirio stanje jer su tada na ulice izašli simpatizeri njegova Pokreta za socijalizam (MAS), a koji smatraju da je u zemlji izvršen državni udar. Najnovije nasilje događa se u vrijeme u kojem se nova bolivijska privremena vlada i zastupnici iz Moralesove stranke pripremaju zajedno raditi na tome da održe nove izbore te da zadrže mir nakon gotovo mjesec dana prosvjeda. Vlada privremene predsjednice Jeanine Anez i Pokret za socijalizam (MAS) o tome su pregovarali pod pokroviteljstvom Biskupske konferencije, Europske unije i Španjolske. Morales je u međuvremenu pozvao na 'nacionalni dijalog koji jamči povratak naše voljene Bolivije na put demokratski zadržanog mira' u postu objavljenom na Twitteru. Ako pregovori ne uspiju, zemlja bi lako mogla potonuti u građanski rat.

Ekvador - ekvadorski predsjednik Lenin Moreno početkom listopada bio je prisiljen uvesti policijski sat u 'strateškim' područjima oko vladinih zgrada, nakon šest dana nasilnih prosvjeda protiv mjera štednje, zbog kojih je predsjednikova administracija napustila glavni grad Quito te je nekoliko stotina ljudi uhićeno. Moreno je povukao subvencije za gorivo, koje postoje već 40 godina, uz objašnjenje da one narušavaju ekonomiju zemlje. Mjeru je donio pod pritiskom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) te kao uvjet za dobivanje kredita. Cijene goriva od tada su narasle, što je izazvalo velike proteste koji su paralizirali dijelove zemlje. Moreno je optužio svog prethodnika Rafaela Correa i venecuelskog predsjednika Nicolasa Madura da stoje iza demonstracija, a koje su nastavljene i nakon povratka subvencija. Na vlasti je od 2017. godine, a poručio je da ni pod kojim uvjetima ne planira podnijeti ostavku.

Peru - do krize je došlo početkom listopada, kada je predsjednik Martin Vizcarra raspustio kongres kojim dominira oporba, čija se čelnica Keiko Fujimori nalazi u zatvoru zbog korupcije. Predsjednik je u dugotrajnom sporu s kongresom koji blokira njegov paket antikorupcijskih reformi. Kongres je nakon raspuštanja pokušao smijeniti predsjednika optužujući ga da uvodi diktaturu, ali vojska je podržala Vizcarra te je on raspisao izbore za kraj siječnja iduće godine. Kriza je izazvala prosvjede širom zemlje, što je uključivalo blokadu pristupa rudniku bakra i obustavu proizvodnje. Vizcarra je bio potpredsjednik do prošle godine, nakon što je bivši predsjednik Pedro Pablo Kuczynski podnio ostavku zbog moguće veze sa skandalom koji je izbio zbog primanja mita, a u kojem je sudjelovala brazilska građevinska tvrtka Odebrecht. Bivši peruanski predsjednik Alan García ubio se prošlog travnja, kada je policija stigla u njegovu kuću kako bi ga uhitila zbog sudjelovanja u istom slučaju. Još dvojica bivših predsjednika, Ollanta Humala i Alejandro Toledo, optuženi su za umiješanost u skandal. Prvi je u pritvoru, a drugi je pobjegao u Kaliforniju. Tvrtka Odebrecht javno je priznala 2016. da je dobivala unosne ugovore zahvaljujući mitu.