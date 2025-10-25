'Potpuno ludo': Belgija stopirala plan Bruxellesa za Ukrajinu i zajam od 140 milijardi eura

Europski vođe su 'vrući krumpir' prebacile na sljedeći samit, nakon što nisu uspjele uvjeriti belgijskog premijera da njegova zemlja neće snositi financijski teret

Zajam Europske unije Ukrajini u iznosu od 140 milijardi eura i dalje visi u zraku, a čini se da će tako ostati barem još dva mjeseca. Takva je trenutno situacija, nakon što je belgijski premijer Bart De Wever odlučno usporio plan o korištenju zamrznute ruske imovine za njegovo financiranje, piše POLITICO. Belgija, inače jedna od šest osnivačica Europske unije, inače poznata po svojoj sklonosti kompromisima, ovaj je put odigrala sasvim drugačije. Na summitu u Bruxellesu uspjela je izlobirati da se tekst zaključaka znatno ublaži. Rezultat je dokument koji zapravo ne donosi nikakvu konkretnu odluku, već samo odgađa raspravu do sljedećeg okupljanja čelnika EU-a, ponovno otvarajući pitanje predanosti Unije Ukrajini. Premijer Bart De Wever, čelnik desničarske flamanske nacionalističke stranke N-VA, pod sve većim je pritiskom kod kuće. Tvrdi da bi operacija mogla stvoriti ozbiljne financijske i pravne rizike za Belgiju, budući da se najveći dio zamrznute ruske imovine nalazi upravo u toj zemlji. Iako europski čelnici kažu da razumiju njegove brige, nisu uspjeli pronaći način da ga uvjere. „Malo mi je kiselo što nas sada optužuju da smo nespremni“, rekao je De Wever novinarima, a samu ideju da bi belgijski porezni obveznici mogli završiti na udaru troškova opisao je kao „potpuno ludu“.

Trumpova sjena i europska nervoza Dvosmislen stav Donalda Trumpa prema ratu u Ukrajini - unatoč tome što je ovoga tjedna sankcionirao dvije najveće ruske naftne kompanije - dodatno je pritisnuo Europu da pojača podršku Kijevu. Dok su europske vlade i Europska središnja banka (ECB) godinama odbacivale mogućnost korištenja ruske imovine za financiranje oružja i obnove Ukrajine zbog mogućeg kršenja međunarodnog prava, ta je ideja u posljednjim mjesecima postala sve izglednija kako se rat odugovlači. EU je željela već ovoga tjedna dati Europskoj komisiji mandat da pripremi pravni prijedlog o zajmu. No, De Wever se pobrinuo da do toga ne dođe.

Maratonski pregovori Cjelodnevni maratonski pregovori završili su kratkim prekidom bez dogovora, no čelnici su se kasnije navečer vratili za stol nakon što su njihovi savjetnici sastavili kompromisni prijedlog. Belgijski premijer pristao je da se u završnu izjavu summita unese formulacija kojom se Komisiji „ne priječi da dalje razmatra mogućnost“ korištenja ruske imovine, što je daleko od onoga čemu se Kijev nadao. To je, prema riječima jednog europskog diplomata koji je sudjelovao u raspravi, „dovoljno uravnotežen tekst koji omogućuje tumačenja u skladu s različitim interesima i osjetljivostima - svatko u njemu može vidjeti ono što mu odgovara“. Ipak, malo tko je mogao prikriti činjenicu da je ishod ponovno potaknuo sumnje u čvrstoću europske podrške Ukrajini, posebno kako se sukob približava svojoj četvrtoj godišnjici. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušao je umanjiti dojam zastoja, poručivši novinarima da plan „nije zakopan“. „Uspjeli smo razgovarati o tehničkim detaljima“, rekao je Macron, dodavši da se nisu razmatrale alternativne mogućnosti financiranja. Predsjednica ECB-a Christine Lagarde poručila je čelnicima da su „rizici povezani s kreditom upravljivi“.