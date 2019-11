Tko je Evo Morales, najveći tragičar bolivijske kokainsko-rudarske telenovele

Nakon gotovo 14 godina na čelu južnoameričke države Evo Morales, kojeg mnogi hvale govoreći da je Boliviji tijekom predsjedanja donio prosperitet, u nedjelju je podnio ostavku zbog sumnji u namještanje izbora, a u ponedjeljak navečer avionom meksičke vojske odletio je u Meksiko, u kojem mu je ponuđen azil

Morales je u nedjelju navečer podnio ostavku na poziciju predsjednika koju je držao gotovo 14 godina. Dojučerašnji predsjednik poručio je da će se vratiti 'snažniji i s više energije', no pitanje je kakva će biti njegova sudbina. Prvi predsjednički mandat osvojio je na izborima 2005. i postao je prvi bolivijski predsjednik iz redova nekog od starosjedilačkih naroda te države.

Bolivijski ustav iz 2009. diktira da predsjednik smije vršiti samo dva uzastopna mandata. Na referendumu održanom 2016. godine Morales nije uspio izboriti poništenje tog ograničenja, no bolivijski ustavni sud je nakon toga u spornoj odluci presudio da rezultati referenduma krše njegova ljudska prava i da se on može ponovo kandidirati.

Tijekom godina Morales je dobivao pohvale za borbu sa siromaštvom i za oporavak bolivijske ekonomije. No nezadovoljstvo dijela stanovništva njegovim ljevičarskim politikama, a posebno nepriznavanjem ustavnih pravila o ograničenju broja uzastopnih predsjedničkih mandata kad se u listopadu kandidirao i četvrti put, rezultiralo je otvorenim protivljenjem, prosvjedima građana te sukobima između pristaša, protivnika i snaga reda.

Pritisak na Moralesa pojačao se u nedjelju, kad je regionalna Organizacija američkih država (OAS, Organization of American States) objavila da je revizijom rezultata utvrdila 'jasnu manipulaciju' na izborima na kojima je Morales odnio tijesnu pobjedu te je pozvala da se oni ponište. Morales je pristao na održavanje novih izbora, no njegov protukandidat Carlos Mesa izjavio je da se on ne bi smio kandidirati na njima.

Trenutak koji je prevagnuo vjerojatno je bila reakcija generala Williamsa Kalimana Romera, prvog čovjeka bolivijske vojske, koji je pozvao Moralesa da odstupi u ime mira i stabilnosti. Zbog miješanja vojske u politiku Morales, a i vlasti nekoliko latinoameričkih država, s kojima je bolivijski predsjednik tijekom godina uspostavio dobre odnose, a uključuju Kubu i Meksiko, tvrde da se radi o vojnom puču. Predsjedničke dužnosti preuzela je zamjenica predsjednika bolivijskog senata Jeanine Áñez Chávez, nakon što su ostavke podnijeli i potpredsjednik države i predsjednici obaju domova parlamenta, a prema ustavu ona ima 90 dana za raspisivanje novih izbora.