un rezolucija

Rubio: SAD priprema međunarodne snage za Pojas Gaze

V. B./Hina

25.10.2025 u 22:31

Marco Rubio
Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Bionic
Reading

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u subotu da američki dužnosnici provode konzultacije o mogućoj UN-ovoj rezoluciji ili međunarodnom sporazumu kojima bi se odobrilo slanje međunarodnih snaga u Pojas Gaze i da će o tome razgovarati u nedjelju u Kataru

"Mnoge zemlje izrazile su interes za sudjelovanjem na nekoj razini - bilo monetarnoj ili u vidu ljudstva ili oboje - i trebat će to (UN-ovu rezoluciju ili međunarodni sporazum) jer to njihovi nacionalni zakoni zahtijevaju", rekao je Rubio novinarima u zrakoplovu na putu između Izraela i Katara. "Imamo cijeli tim koji radi na nacrtu toga."

Administracija predsjednika Donalda Trumpa želi da arapske države pridonesu financijskim sredstvima i ljudstvom multinacionalnim snagama koje će održavati mir u Pojasu Gaze. Izrael se protivi sudjelovanju turskih snaga.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
regionalni čelnik

regionalni čelnik

U Valenciji 50 tisuća ljudi na ulicama tražilo zatvor za Manzona
un rezolucija

un rezolucija

Rubio: SAD priprema međunarodne snage za Pojas Gaze
ne Gundremmingen

ne Gundremmingen

Srušeni su tornjevi jedne od najvećih nuklearki u Njemačkoj. Evo što će biti na njenom mjestu

najpopularnije

Još vijesti