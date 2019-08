Što se mijenja u školskoj godini pred nama: Pogledajte tko će učiti po novom programu, tko dobiti nove udžbenike, a tko tablete

Na jesen kreće reforma obrazovanja, i to njezina frontalna primjena. No, ne za sve učenike. Od njih ukupno 460.000, svaki treći učit će po novom programu što je ukupno njih više od 150 tisuća - i to svi prvašići i učenici petih razreda, u svim predmetima

Sedmaši će po novom programu učiti samo biologiju, kemiju i fiziku. Uključeni su i srednjoškolci, u prvom razredu gimnazije u svim predmetima. U četverogodišnjim strukovnim školama pak novi sadržaj u prvom razredu učit će se iz hrvatskog, matematike, te engleskog i njemačkog jezika, donosi Dnevnik Nove TV.

Samo učenici u tim razredima dobit će nove udžbenike. Bit će barem fizički lakši od dosadašnjih. U prvom razredu smiju težiti najviše tri kilograma, ali dodate li tome bilježnice i radne bilježnice, jezičak na vagi za udžbenike za prvašića mogao bi se zaustaviti na četiri kilograma. Udžbenici će imati svoju digitalnu verziju u kojoj će biti oko 30 posto gradiva. Dio kritičara kaže da se višak gradiva, koji nije stao u ove propisane kilograme udžbenika, samo odsjekao i preselio u digitalnu verziju, zbog čega u nekim predmetima nema velike redukcije gradiva.