Što se događa u KB Dubrava: Nakon razotkrivanja kaosa, slijede smjene?

Pismo liječnice iz KB-a Dubrava u kojem je upozorila na kaotično stanje u respiracijskom centru u kojem se liječi više od 200 covid-pacijenta moglo bi biti "okidač" za promjene menadžmenta u toj bolnici

S druge strane, voditelj respiracijskog centra nema nikakve ovlasti tražiti bilo kakve promjene od menadžmenta bolnice. Budući da je situacija očito eskalirala, neke informacije govore da bi uskoro moglo doći do smjene Upravnog vijeća KB-a Dubrava, koje je ostalo još iz turbulentnih vremena bivšeg ministra Milana Kujundžića kad je smijenjen tadašnji ravnatelj Toni Kolak.

Naime, kad je počela koronakriza, odlučeno je da covid-centar u Zagrebu bude KB Dubrava. Odvojio se tad dio bolničkih kreveta, točnije njih 180, ali sve donedavno kapaciteti su bili samo dijelom popunjeni. Od prošlog tjedna broj pacijenata se znatno povećao i to je očito stvorilo prije svega kadrovske i organizacijske probleme u radu bolnice.

Otada je bolnica, i prije covid-krize, vrlo podijeljena pa je otišlo barem 15-ak liječnika i 40-ak medicinskih sestara, a covid-kriza samo je "podebljala" nezadovoljstvo. Tijekom vikenda ostavku je dao i pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, dr. Josip Ćurić. Naime, imenovanje novog Upravnog vijeća trebalo bi biti uvod u smjenu sadašnjeg ravnatelja i njegovih pomoćnika koji se očito nisu "snašli" u vođenju bolnice u koronakrizi. Sve je to najbolje vidljivo iz pisma liječnice u kojem su jasno naznačeni organizacijski problemi u respiracijskom centru, a onda i u cijeloj bolnici, javlja Jutarnji list.

Nakon što je doznao za pismo liječnice, ministar Beroš uputio je zdravstvenu inspekciju u KB Dubrava jer očito ima problema ne samo s radom respiracijskog centra, nego s cijelom bolnicom jer primjerice kuhinja, nabava lijekova i slično dio su ukupnog rada bolnice, za što je zadužen menadžment ustanove.

'Svjestan sam da situacija nije najbolja, ali ova ideja s respiracijskim centrom u Dubravi došla je od struke i sve treba učiniti da to dobro funkcionira. No, postoje ljudi koji opstruiraju svaki pokušaj da se stvari riješe dok su drugi prenapregnuti od posla. Posljednjih desetak dana inzistiram da se pošalju potrebe za kadrovima, ali nema odgovora. Pokazuje to da je nužno riješiti ovu nemilu situaciju', rekao je ministar Beroš.