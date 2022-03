Što se događa s Putinom ako se utvrdi da je u Ukrajini počinjen ratni zločin? Zlata Đurđević otkriva proceduru

Američki predsjednik Joe Biden nazvao je Vladimira Putina ratnim zločincem i izazvao žestoku reakciju ruske strane. Kremlj je takvu retoriku nazvao neprihvatljivom i neoprostivom. Ima li u riječima američkog predsjednika istine, pokazat će i istraga koju je započeo Međunarodni kazneni sud

Dug je put do utvrđivanja odgovornosti za ratni zločin. Međunarodni kazneni sud, koji sudi osobama, pokrenuo je preliminarnu istragu.

"Do toga je došlo tako da je 41 država, među kojima je i Hrvatska, to uputila pred Sud. To znači da je Hrvatska jedna od država koja smatra da se na teritoriju Ukrajine događaju kaznena djela", objasnila je Zlata Đurđević, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, u Dnevniku Nove TV.