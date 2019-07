Što nikako ne smijete držati na balkonu? Vatrogasni zapovjednik upozorava na najčešće zamke

Uzrok požara u Velikoj Gorici u kojem je poginuo vatrogasac bila je kemijska reakcija lakozapaljivih tekućina odloženih na balkonu. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zadar Željko Soša objasnio je što sve može biti uzrokom požara

'To je u kućanskoj primjeni benzin za kosilice ili benzin za pumpe. To ljudi znaju držati na balkonu. Isto tako, lakozapaljivi plinovi poput propan-butana, upaljača te raznorazni sprejevi. Znamo da se na velikoj temperaturi svi plinovi šire, da može doći do eksplozije i samim time do požara', objasnio je zapovjednik Željko Šoša za Novu TV.