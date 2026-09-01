Što krije 'trezor sudnjeg dana'? Skriven je duboko u arktičkoj planini, iza čeličnih vrata

Najpoznatija svjetska banka sjemena nalazi se duboko u arktičkoj planini na norveškom otočju Svalbard, no najveće spremište biljnog života nije samo zaključano iza čeličnih vrata – skriva se u tlu diljem planeta. A nova studija pokazuje da taj golemi prirodni rezervoar možda gubi sposobnost obnove ekosustava

Norveški Globalni trezor sjemena na Svalbardu, poznat i kao 'trezor sudnjeg dana', čuva više od milijun uzoraka biljaka iz gotovo svih država svijeta. Zamišljen je kao svojevrsna polica osiguranja za čovječanstvo: ako ratovi, prirodne katastrofe ili klimatske promjene ugroze ključne usjeve, biljne sorte mogle bi se obnoviti zahvaljujući ondje pohranjenom sjemenu.

Globalni trezor sjemena na Svalbardu otvoren je 2008. godine kako bi služio kao sigurnosna kopija biljnih gena iz cijeloga svijeta. Smješten je nedaleko od Longyearbyena, duboko u stijeni planine Platåfjellet i oko 130 metara iznad razine mora, što ga štiti od poplava, porasta mora i drugih katastrofa. Sjeme se čuva na temperaturi od minus 18 Celzijevih stupnjeva, a prirodno hladno okruženje Svalbarda dodatna je zaštita u slučaju kvara rashladnog sustava. Prema najnovijim podacima, u trezoru se nalazi više od 1,4 milijuna uzoraka sjemena, pristiglih iz 134 ustanove, a zastupljeno je više od 6500 biljnih vrsta.

Priroda ima neusporedivo veće zalihe Koliko god ta zbirka bila impresivna, priroda raspolaže neusporedivo većim zalihama. Najveća banka sjemena na svijetu nalazi se pod našim nogama – u zemlji, na njezinoj površini i među otpalim lišćem, piše Science Alert. Za razliku od pomno organiziranog trezora na Svalbardu, sjeme dospijeva u tlo bez ikakva reda. Pada s biljaka, raznosi ga vjetar, a na nova područja prenose ga voda i poplave. Upravo se od tog mnoštva slučajnih 'pohrana' tijekom vremena oblikovala golema prirodna zaliha iz koje se vegetacija može ponovno razviti.

Pet tisuća sjemenki pod četvornom metru Znanstvenici su sada prvi put pokušali procijeniti njezine globalne razmjere. U studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications analizirali su bazu s 3096 zapisa o uzorcima tla prikupljenima u 94 zemlje na svih sedam kontinenata. Podaci obuhvaćaju približno 1400 istraživanja u kojima su prebrojeni i identificirani milijuni sjemenki i mladih biljaka. Njihov izračun pokazuje da se u tlu, u kopnenim, močvarnim i vodenim ekosustavima, u prosjeku nalazi više od 5000 sjemenki po četvornom metru. 'U najširem smislu, položite li prst na tlo, vrlo je vjerojatno da pokazujete prema nekoj sjemenci', navode autori studije, među kojima su ekolozi Alistair Auffret sa Švedskog sveučilišta poljoprivrednih znanosti i Emma Ladouceur sa Sveučilišta Otoka princa Edwarda u Kanadi. Velika gustoća sjemena potvrđuje koliko su njegove zalihe u tlu važne za razvoj biljnih populacija i čitavih zajednica jer mnogim vrstama omogućuju da ponovno izrastu nakon požara, poplava, oluja, suša i drugih poremećaja koji mogu uništiti vegetaciju na površini.