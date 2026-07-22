Sto kilometara oko Brača za oboljele od karcinoma: Od petka se pliva desetodnevni maraton

Lukšić će u petak oko 8 sati u Supetru skočiti u more i u deset etapa otplivati puni krug oko otoka, te utrku završiti 2. kolovoza u Supetru.

Lani je taj Bračanin preplivao Brački kanal, a sada ima novi izazov - senzibilizirati javnost za potrebe ljudi na otoku, te pružiti podršku onima koji prolaze kroz jedno od najtežih životnih razdoblja u borbi s karcinomom.

Upravo je zato za partnera je odabrana novoosnovana bračka udruga "More snage" koja svojim djelovanjem povezuje i pruža pomoć potrebitima na cijelom otoku. Prikupljene donacije omogućit će financiranje prijeko potrebnog psihoterapeuta za grupni rad s pacijentima i njihovim obiteljima, istaknuli su organizatori.