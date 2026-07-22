SKUPLJANJE DONACIJA

Sto kilometara oko Brača za oboljele od karcinoma: Od petka se pliva desetodnevni maraton

I.K./Hina

22.07.2026 u 07:38

Supetar, Brač
Supetar, Brač Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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U Supetru u petak započinje desetodnevni plivački ultramaraton "Brač 100K" u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić oplivati sto kilometara oko cijelog otoka Brača, a cilj je prikupiti donacije za udrugu "More snage" koja pruža podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.

Lukšić će u petak oko 8 sati u Supetru skočiti u more i u deset etapa otplivati puni krug oko otoka, te utrku završiti 2. kolovoza u Supetru.

Lani je taj Bračanin preplivao Brački kanal, a sada ima novi izazov - senzibilizirati javnost za potrebe ljudi na otoku, te pružiti podršku onima koji prolaze kroz jedno od najtežih životnih razdoblja u borbi s karcinomom.

Upravo je zato za partnera je odabrana novoosnovana bračka udruga "More snage" koja svojim djelovanjem povezuje i pruža pomoć potrebitima na cijelom otoku. Prikupljene donacije omogućit će financiranje prijeko potrebnog psihoterapeuta za grupni rad s pacijentima i njihovim obiteljima, istaknuli su organizatori.

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Zahtjevne pripreme

"Pripreme za uzastopno višesatno plivanje bile su iznimno zahtjevne. Osim fizičke spremnosti, jednako je važna i psihička snaga. U moru si sam, prepušten vlastitim mislima, a zadržati koncentraciju satima nije lako", kaže Stjepan Lukšić.

"No, izazov ne završava izlaskom iz mora. Nakon svake dionice potrebno je oporaviti tijelo, nadoknaditi energiju i pripremiti se za novi dan plivanja. Po trajanju, intenzitetu i razini napora svaka se etapa može usporediti s istrčanim maratonom od 42 kilometra", ističe.

Akciji će se na različite načine pridružiti i druge organizacije i pojedinci. Organizatori najavljuju kako će popis podržavatelja postupno otkrivati uoči samog događaja, a brojna poznata i manje poznata lica pridružit će se na pojedinim dionicama plivanja, želeći tako pokazati da je maraton zajednički pothvat cijelog otoka, ali i šire.

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