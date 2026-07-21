U bolnici nije bilo pomoći? Obitelj 'Korona kida' na putu za Dominikansku republiku

Novinarka 24sata Laura Šiprak doznala je kako se obitelj već zaputila prema Dominikanskoj republici po njegovo tijelo, iako uzrok smrti još nije službeno potvrđen.

Prema neslužbenim informacijama, koje je objavio 24sata , Mihaliću je tijekom boravka pozlilo, a kako piše 24sata pozivajući se na izvore bliske obitelji, u tamošnjoj bolnici nisu mu uspjeli pomoći.

Podsjetimo, Mihalića je u Hrvatskoj čekao sudski proces, u kojem se njega i njegovog oca Anđelka Mihalića, teretilo za kaznena djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda te pranja novca.

Prema navodima iz optužnice, dvojac je preko svoje tvrtke u Kini kupio opremu i strojeve pogodne za izradu testova za COVID-19, prebacio ih u Tursku, da bi potom tamo organizirali proizvodnju i isporuku neoriginalnih testova. Testove su prodavali diljem Hrvatske, ali i u Grčkoj, Rumunjskoj, Austriji, Španjolskoj i Njemačkoj. Policija i DORH procjenjuju da su u opticaj stavili više od 1,3 milijuna krivotvorenih testova i ostvarili imovinsku korist od veću od 445 tisuća eura.

Filip Mihalić bio je optužen i za kazneno djelo pranja novca jer je istragom utvrđeno da je, kako bi prikrio pravo podrijetlo novca od krivotvorenih testova, podizao novac s računa tvrtke te dio isplaćivao sebi kao dobit, a dio na račune drugih osoba kao pozajmice.