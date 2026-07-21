Gradonačelniku Dubrovnika prijete kriminalci iz Crne Gore? 'Ovo je tek početak'

Kako se doznaje, Mati Frankoviću prijete pripadnici škaljarskog i kavačkog klana zbog izmjena GUP-a kojim bi se ograničila gradnja i ukinule pojedine turističke zone. Time bi potencijalni investitori mogli ostati bez 700 milijuna eura

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković dobio je policijsku zaštitu zbog prijetnji koje su mu upućene nakon što je izmijenio Generalni urbanistički plan i zabranio gradnju u povijesnoj jezgri te ukinuo neke turističke zone. "Tko god mislio da može prijetnjom, ucjenom ili pokušajem osobne diskreditacije na mene utjecati, u tome neće uspjeti, a mnogi će pokušati. Ovo je tek uvertira, ovo je tek početak, pred nama je duga, topla i užarena jesen", rekao je Franković. Zbog izmjena bi potencijalni investitori, procjenjuje se, mogli izgubiti oko 700 milijuna eura. "Dubrovnik ima dovoljno turističkih kapaciteta, više od ovoga nam ne treba. Ako želimo zadržati grad onakav kakav jest, ako želimo očuvati ovaj biser svjetske kulturne baštine onda ne smijemo dozvoliti daljnju gradnju na području našeg grada", dodao je gradonačelnik.

Škaljarci i kavčani u lovu na gradonačelnika? Kako doznaje RTL Danas, prijete mu pripadnici dviju najvećih kriminalnih skupina u Crnoj Gori, škaljarskog i kavačkog klana. Franković se nije htio na to osvrtati, samo je dodao da se "građani ne moraju brinuti, a na nama je koji smo birani da služimo narodu, budemo odgovorni i neustrašivi. To je naš posao". Koliko su opasne skupine koje prijete Frankoviću zna kriminalist Tonći Prodan. Jedno od ubojstava u njihovoj režiji dogodilo se prije četiri godine na Zrću, kad je ubijen "škaljarac" Goran Vlaović. "Ove skupine se međusobno ugrožavaju na način da lišavaju života pripadnike ove druge skupine. Takvih je ubojstava do sada i u Grčkoj i u Turskoj i diljem Europe bilo preko 50, od toga je stradalo nekoliko nedužnih civila. Šef ovog drugog kavačkog klana je Radoje Zvicer koji glasi za jednog od najvećih kriminalaca i pripadnika podzemlja u cijeloj Europi. Radi se o skupinama koje su vrlo ozbiljne u svojim nakanama", rekao je Prodan.