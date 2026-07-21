Poznato je kakvo će vrijeme biti nakon nevremena: Nekima neće biti ugodno

Popularni meteorološki servis Severe Weather Europe najavio je dolazak hladnog vala koji će znatno sniziti temperature u srednjoj Europi i na Balkanu
Dok DHMZ, Estofex i druge meteorološke postaje daju upozorenja najvišeg stupnja zbog nevremena koje se proteže od Italije, preko Jadranskog mora do Hrvatske, BiH i Crne Gore, pitanje je što će biti nakon što olujna fronta prođe.
U BiH je tuča već poharala nekolicinu gradova, na jadranskoj obali bilježe se neverini i grmljavina, a sve je praćeno jakim vjetrom. Po pisanju Severe Weather Europea, cijelom području srednje Europe i Balkana predstoji promjena vremena, koja će donijeti pad temperatura i ozbiljno zahlađenje.
Spušta se hladni val
Vrhunac utjecaja ciklone se očekuje u petak i subotu, jer će se tad njena jezgra, kao snažan hladni val spustiti skroz do juga Balkana.
"U srijedu i četvrtak temperature će u središnjoj i istočnoj Europi biti znatno niže, a najveća odstupanja od prosjeka očekuju se u četvrtak u sjevernoj Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj. U petak i subotu odstupanja će biti još izraženija za kraj srpnja. U nižim slojevima atmosfere na južnom Balkanu, u južnoj Italiji i Grčkoj bit će 10 do 12 stupnjeva hladnije od uobičajenog", navodi SWE.
Uz to, bit će vjetrovito, pa će se najviše dnevne temperature u većem dijelu središnje Europe, pa i na sjeveru Balkana, kretati između 20 i 25 stupnjeva, dok na krajnjem jugu Italije te u Grčkoj i Turskoj živa u termometru neće doseći više od 30 stupnjeva.
"Od sredine tjedna do sljedećeg vikenda jutarnje i noćne temperature u mnogim zemljama središnje i istočne Europe spustit će se na 10 do 15 stupnjeva, što će omogućiti hlađenje stambenih prostora. U nekim regijama jutra bi mogla biti i hladnija, osobito na područjima bez vjetra tijekom vedrih noći", navodi SWE.
Destabilizacija atmosfere
Dodaju i da bi već spomenuti prodor hladnog vala dodatno destabilizirati atmosferu. Sudar hladnog i toplog zraka ispred fronte uzrokovat će veliku nestabilnost od Italije do južnog Balkana, čime se stvaraju uvjeti za nove snažne grmljavinske oluje od srijede do petka, dok će jezgra hladnog vala stizati do Jonskog mora i Grčke.
Obilna kiša moguća je na južnom Balkanu, od Grčke do Rumunjske, te na području Crnog mora i Ukrajine. No, u mnogim krajevima će ostati suho pa i dalje postoji rizik od šumskog požara.