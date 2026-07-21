Poznato je kakvo će vrijeme biti nakon nevremena: Nekima neće biti ugodno

U BiH je tuča već poharala nekolicinu gradova , na jadranskoj obali bilježe se neverini i grmljavina, a sve je praćeno jakim vjetrom. Po pisanju Severe Weather Europea , cijelom području srednje Europe i Balkana predstoji promjena vremena, koja će donijeti pad temperatura i ozbiljno zahlađenje .

Dok DHMZ , Estofex i druge meteorološke postaje daju upozorenja najvišeg stupnja zbog nevremena koje se proteže od Italije, preko Jadranskog mora do Hrvatske , BiH i Crne Gore, pitanje je što će biti nakon što olujna fronta prođe.

Spušta se hladni val

Vrhunac utjecaja ciklone se očekuje u petak i subotu, jer će se tad njena jezgra, kao snažan hladni val spustiti skroz do juga Balkana.

"U srijedu i četvrtak temperature će u središnjoj i istočnoj Europi biti znatno niže, a najveća odstupanja od prosjeka očekuju se u četvrtak u sjevernoj Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj. U petak i subotu odstupanja će biti još izraženija za kraj srpnja. U nižim slojevima atmosfere na južnom Balkanu, u južnoj Italiji i Grčkoj bit će 10 do 12 stupnjeva hladnije od uobičajenog", navodi SWE.

Uz to, bit će vjetrovito, pa će se najviše dnevne temperature u većem dijelu središnje Europe, pa i na sjeveru Balkana, kretati između 20 i 25 stupnjeva, dok na krajnjem jugu Italije te u Grčkoj i Turskoj živa u termometru neće doseći više od 30 stupnjeva.

"Od sredine tjedna do sljedećeg vikenda jutarnje i noćne temperature u mnogim zemljama središnje i istočne Europe spustit će se na 10 do 15 stupnjeva, što će omogućiti hlađenje stambenih prostora. U nekim regijama jutra bi mogla biti i hladnija, osobito na područjima bez vjetra tijekom vedrih noći", navodi SWE.