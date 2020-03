Što je klorokin i može li pobijediti koronavirus?

Mogu li dva, desetljećima stara, relativno jeftina lijeka biti rješenje nove pandemije koronavirusa?

Lijekovi su u prvim istraživanjima u Francuskoj i Kini pokazali obećavajuće rezultate u borbi protiv covida-19 što je ponukalo američkog predsjednika Donalda Trump da ih ovog tjedna proglasi "Božjim darom" iako stručnjaci pozivaju na oprez do provođenja većih istraživanja kojima bi se potvrdio njihov učinak na bolest koju izaziva koronavirus.

Zašto bi mogli djelovati

Kina je iskušala klorokin na 134 pacijenta u veljači i utvrdila da je bio učinkovit u smanjivanju težine bolesti, prema kineskim dužnosnicima.No ti rezultati još nisu objavljeni.

Kineski stručnjak za respiratorne bolesti Zhong Nanshan, koji vodi kineski krizni tim za borbu protiv epidemije koronavirusa, prošlog je tjedna na konferenciji za novinare kazao da će podaci biti uskoro objavljeni.

U Francuskoj tim predvođen Didierom Raoultom iz marsejskog IHU-Mediterranee Infection prošlog je tjedna izvijestio da je proveo istraživanje na 36 oboljelih od covida-19 i otkrio da je hidroksiklorokin značajno smanjio koncentraciju virusa u skupini koja je primila lijek.

Učinci su bili posebno izraženi kad je korišten u kombinaciji s azitromicinom, antibiotikom koji se koristi za sekundarne bakterijske infekcije.

U laboratorijskim uvjetima dokazano je djelovanje hidroksiklorokina i klorokina na koronavirus SARS-CoV-2 odgovoran za ovu epidemiju.

Prošlog je tjedna kineski tim objavio rad u časopisu Cell Discovery u kojemu je ponudio mogući put djelovanja lijeka.

Karine Le Roch, profesorica stanične biologije sa sveučilišta California u Riversideu objasnila je da su i hidroksiklorokin i klorokin blage lužine koje povećavaju pH dijelova ljudskih stanica poznatih kao organele, a koje odgovaraju organima kod životinja, i koje su inače kisele.

To pak utječe na sposobnost virusa da uđe u stanice, a čini se i da blokira njihovo umnožavanje kad uđu u stanice.

No ona dodaje: "To je funkcioniralo u laboratorijskim uvjetima no čekam da vidim rezultate kliničkih istraživanja na velikom uzorku, uz kontrolnu skupinu, koji bi pokazali učinkovitost hidroksiklorokina u stvarnosti", kazala je za AFP.

Potreban je oprez

Obećavajući rezultati ne znače i dokaze i istraživanja na malom uzorku koja su do sada provedena predstavljaju "sporadične" dokaze, prema Anthonyju Fauciju, voditelju odjela za zarazne bolesti američkog nacionalnog instituta za zdravlje.

Tim više što je kinesko istraživanje na malom uzorku od 30 pacijenata, objavljeno ovog mjeseca, pokazalo da hidroksiklorokin nije ništa bolji od standardne zdravstvene skrbi koja podrazumijeva odmor u krevetu, nadoknadu tekućina i tome slično.

Jedini način da budemo sigurni je provođenje kliničkih istraživanja uz kontrolnu skupinu, kažu znanstvenici. Takva istraživanja zlatni su standard za postizanje vjerodostojnih rezultata, ali traju mjesecima ili godinama i uključuju tisuće pacijenata često iz čitavog svijeta.

U okviru takvih istraživanja ispitanici se dijele u skupinu koja prima lijek i drugu - kontrolnu skupinu koja ga ne prima. Pri tome ispitanici ne znaju u kojoj su skupini kako bi se izbjegao subjektivni utjecaj.

Neutemeljene tvrdnje o djelovanju lijekova mogu imati nekoliko nepoželjnih učinaka, upozoravaju stručnjaci.

"Jedan od njih je, primjerice, stvaranje nestašice klorokina za ljude koji ih trebaju za reumatoidni artritis", kaže Peter Pitts, bivši povjerenik američke Uprave za hranu i lijekove za AFP.

Nekoliko se zemalja odlučilo za oprezni pristup. Španjolska je, primjerice, objavila u ponedjeljak da će do daljnjeg pacijenti s artritisom ili lupusom imati prioritet u pristupu tom lijeku.

Francuski ministar zdravlja Olivier Veran kazao je kao se ti lijekovi smiju koristiti samo u liječenju najtežih oblika covida-19.

Drugi je problem što ljudi mogu na svoju ruku uzeti te lijekove što se dogodilo u Arizoni kad je Amerikanac progutao jedan oblik klorokina namijenjen čišćenju akvarija.

Nuspojave

Nekoliko zemalja objavilo je da je počelo ili počinje klinička ispitivanja, među kojima i SAD.

Italija provodi ispitivanja na 2000 ljudi, a znanstvenici iščekuju i rezultate istraživanja na velikim uzorcima iz Kine.

U trenutku kad se ti lijekovi već sada daju pacijentima kako bi im se probalo pomoći treba istodobno imati na umu sigurnost pacijenata.

Kod oko jedan posto ljudi postoji veliki rizik od nesvjestica, napada ili čak i iznenadne smrti od srčanog zastoja zbog problema povezanih sa srčanim ritmom kojih nisu bili svjesni, kaže kardiolog Michael Ackerman iz klinike Mayo za AFP.

Stoga liječnici moraju provesti potrebne pretrage srca kako bi procijenili rizike prije primjene tih lijekova, dodaje on.

"Sva se pažnja usmjeri na nadu koju budi mogući učinak tih lijekova bez razumnog, ne straha, nego opreza prema mogućim nuspojavama tih snažnih lijekova", kaže Ackerman.