Što Hrvati misle o zdravstvu? Ovako su ocijenili ministricu

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, ove veljače donosi i razmišljanja građana o temama koje su ovaj mjesec dominirale u javnom prostoru, a to su obvezni vojni rok i problemi u zdravstvu. Rezultate istraživanja prezentirala je politička reporterka Sabina Tandara Knezović, a dodatnu analizu donio je gost komentator Boris Jokić

Podrška za vojni rok Vojni rok opet je obavezan za muškarce, a početkom godine poslani su pozivi na adrese osoba rođenih 2007. godine. Istraživanje je pokazalo da 18 posto ispitanika ne podržava vojni rok, 17 posto niti ne podržava niti podržava, dok 64 posto ispitanika podržava vojni rok. Njih 1 posto ne zna. Ovom rezultatu u prilog ide i činjenica da se, od 700 poslanih poziva, njih sedmero pozvalo na priziv savjesti, a podrška vojnom roku je za Borisa Jokića očekivana, no dodaje da se iza brojeva nalazi nešto zanimljivo.

'Najviše za uvođenje vojnog roka su oni koji su najstariji, dakle oni u dobnoj skupini iznad 65 godina, taj se postotak kod njih približava čak do 77 posto onih koji su za uvođenje vojnog roka. Najzanimljiviji podatak ovdje, jer oni će biti ti ročnici, jesu oni do 30 godina. U toj dobnoj skupini 50 posto je onih koji smatraju da treba podržati takvu odluku, a 50 posto je onih neodlučnih ili onih koje ne podržavaju takvu odluku, dakle pola pola. Još zanimljivije je da su mladići ti koji se češće ne slažu s uvođenjem vojnog roka u odnosu na djevojke, oni su skeptičniji. Sve to ukazuje da će Ministarstvo trebati još dodatno raditi na mlađim skupinama kako bi ih uvjerilo da je služenje vojnog roka dobro, da je nešto što neće smetati životnom stilu niti životnom tijeku mladih ljudi, a na to će najviše utjecati samo uvođenje. Kada prvi ročnici stignu, što oni kažu, kako im je tamo, to će utjecati na mlade ljude', pojasnio je Jokić.

Tandara Knezović dodala je i da je trenutno poslano više od 700 poziva od otprilike 20 tisuća ukupno. Vojno osposobljavanje muškarci i žene Vojno osposobljavanje obvezno za muškarce, a za žene je dobrovoljno. Istraživanje pokazuje da 8 posto građana smatra da bi vojni rok trebao biti obvezan i za žene, pod istim uvjetima kao za muškarce. 64 posto smatra da bi trebalo ostati kao i sada, obvezno za muškarce, a dragovoljno za žene. Da ne bi trebalo biti obvezno ni za koga, već isključivo dobrovoljno smatra 26 posto ispitanika. Ne zna njih 2 posto. I ovaj postotak za Jokića je očekivan. Djevojke su u većoj mjeri te koje smatraju da bi služenje vojnog roka trebalo biti ravnopravnije, premda je dominantna pozicija da bi vojska trebala biti rezervirana samo za muške, istaknuo je Jokić. Naknade za vojni rok Vojni ročnici primat će 1100 € mjesečno, a civilni znatno manje. 49 posto ispitanika slaže se da bi naknade trebale biti više za vojno služenje. Za jednake naknade za vojno i civilno služenje zalaže se 38 posto ispitanika. Više za civilno služenje odabralo je 4 posto ispitanika, dok ne zna njih 9 posto.