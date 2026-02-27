Bačić: Spremni smo prepustiti Splitu 72.000 četvornih metara za Hajdukov kamp

Po njegovim riječima Županijsko državno odvjetništvo i ministarstvo kojem je on na čelu vode aktivnosti na sređivanju imovinsko-pravnih odnosa na tom prostoru. Bačić je objasnio kako će taj prostor, koji je po urbanističkom planu namijenjen za rekreaciju, biti prilagođen u urbanističkim planom za izgradnju kampa.

'Predstavnici Uprave Hajduka i gradonačelnik Šuta iznijeli su promišljanje da se kamp s pet igrališta i pratećim objektima izgradi u Stobreču na prostoru površine 72.000 četvornih metara, koji je u vlasništvu države, kojeg dijelom koristi Golf klub Split 1700', rekao je Bačić novinarima.

'Država je otvorena za dogovor s gradom Splitom da se tih 72.000 četvornih metara površine prepusti Gradu Splitu za pravo građenja na tom prostoru', kazao je Bačić.

Tad će Grad Split provesti sve pravne mehanizme kako bi se omogućila gradnja Hajdukovog kampa na tom prostoru.

'Predstavnici Hajduka su na današnjem sastanku izrazili spremnost da klub financira izgradnju tog kampa', istaknuo je Bačić. Objasnio je kako Hajduk treba podnijeti državi zahtjev za gradnju kampa, a nakon toga će država zatražiti procjenu vrijednosti tog prostora.

'Vlada potom donosi uredbu o urbanističkom projektu na temelju novog Zakona o prostornom uređenju koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine', kazao je Bačić.

Rekao je kako država svoje aktivnosti u vezi ustupanja tog zemljišta Gradu Splitu za izgradnju kampa može završiti do ovog ljeta, a nakon toga Grad Split i Hajduk mogu krenuti s realizacijom projekta.

Na novinarsku opasku kako bi se kamp nalazio u blizini ušća rijeke Jadro u more, gdje se mrijeste ribe, te bi moglo doći do onečišćenja tog prostora, Bačić je kazao kako će se provesti javna procedura u kojoj će se voditi računa i o zaštiti prirodnog okoliša.