Što će biti s Ćacilendom nakon Vučićeve ostavke? Šatorski kamp u središtu pažnje

Ime se, kao satirična kovanica, prvo među prosvjednicima, a potom i u javnosti, udomaćilo od riječi "ćaci" nakon grafita "Ćaci u školu" koji su pristaše vlasti ispisale na zidu novosadske škole u vrijeme studentskih i učeničkih blokada, nepismenim povezivanjem vizualne sličnosti ćiriličnih slova „Đ” i „Ć”.

Ćacilend je kolokvijalni i posprdan naziv za šatorsko naselje postavljeno 6. ožujka 2025., neposredno prije skupa 15. ožujka u valu masovnih protuvladinih prosvjeda koje su predvodili studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024.

Višemjesečno postojanje tog kampa potaknulo je ne samo oštre političke prijepore, već i podjele u društvu uz dijametralno suprotna stajališta o njegovoj prirodi, svrsi i simbolici.

Kao odgovor studentima u blokadi koji su u prosvjedima zaposjeli šezdesetak fakulteta, kamp je navodno spontano organizirala skupina studenata "koji žele učiti", a sebe je nazivala Studenti 2.0.

No, ispostavilo se da je kasnijim "useljavanjem" brojnih Vučićevih pristaša, među kojima i osoba s kriminalnom prošlošću, to naselje postalo utvrda neslužbene "garde" kojom su Vučić i državni vrh praktički htjeli zaštiti svoje pozicije i institucionalne izvore moći jer su u neposrednoj okolini ključne državne institucije.

Istodobno, čitavo vrijeme šatorsko je naselje bilo pod vidnom zaštitom policije, a oko njega su uoči prosvjeda 15. ožujka 2025. dovezeni i traktori kao dodatno "osiguranje".

Vojni analitičar Aleksandar Radić prisustvo policije objašnjavao je tvrdnjom kako svrha Ćacilenda nije u pristašama vlasti, već da oni služe kao paravan za raspoređivanje policijskih snaga.

Taj se kamp s oko 3,6 hektara u parku od 12. travnja do kraja 2025. proširio i na prostor ispred Skupštine Srbije, blokirajući jednu od najprometnijih prometnica u središtu grada.

"Da nije bilo kampa u Pionirskom parku, vrlo je moguće da bi prosvjednici zauzeli tu stratešku točku, a onda bi i pritisak na institucije bio veći, vidljiviji i fizički mnogo osjetniji od, recimo, blokada fakulteta“, rekao je sociolog iz Centra za politike emancipacije Vladimir Simović.

Vučić i njegovi sljedbenici i stranački sudrugovi kamp su opisivali kao "jedino slobodno mjesto u Srbiji", "mali teritorij nepokorenog naroda i ljudi koji drugačije misle", ili „simbol slobode i otpora i svim pritiscima, simbol postojanja Srbije“.

Vučić podnosi ostavku 27. rujna i kreće u kampanju kao "običan građanin"

Svrha postojanja Ćacilenda postala je i predizbornom temom, nakon što je Vučić stavljen za nositelja liste "Ujedinjena Srbija" Srpske napredne stranke i najavio da će podnijeti ostavku 27. rujna.

Na neočekivano provokativno novinarsko pitanje "kako ide pakiranje", te hoće li kada bude odlazio iz zgrade Predsjedništva ponijeti samo knjige ili će ipak njegovim odlaskom biti sklonjen i "Ćacilend", šatori i "kriminalci koji stoje pod prozorom", Vučić je, premda vidno iznerviran, odgovorio: "Držat ću se kao predsjednik, tako ću vam odgovarati, a drugačije ću od 28. rujna".

U međuvremenu, metalna ograda oko Ćacilenda i Vučićeva službenog ureda još stoji, u parku su mobilni toaleti i nekoliko šatora, dok okolo i dalje ima policije, no znatno manje nego prethodnih mjeseci.

Vučić je u ponedjeljak izjavio da će 27. rujna podnijeti ostavku na dužnost šefa države i potom "kao običan građanin" krenuti u kampanju za izbore 25. listopada.

Vučić je nositelj izborne liste Srpske napredne stranke i, pobjede li naprednjaci, nada se mjestu premijera, što bi ga dodatno održalo na vlasti koju su naprednjaci osvojili pobjedom na parlamentarnim izborima 2012. godine.