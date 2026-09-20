Vučić najavio veliku čistku među gradonačelnicima

„U nedjelju 27. podnosim ostavku“, rekao je Vučić u nedjelju gostujući na Radio Beogradu. Da će odstupiti upravo tog datuma najavio je još 14. rujna, kada je poručio da će nakon odlaska s predsjedničke dužnosti u kampanju krenuti „kao običan građanin“.

Vučić je parlamentarne izbore raspisao 9. rujna, kada je potpisao i ukaz o raspuštanju Narodne skupštine. Izbori su zakazani za 25. listopada.

Najavljuje Vladu s najviše 12 ministara

Vučić je već ranije najavio da želi biti kandidat za predsjednika Vlade. U slučaju da nakon izbora dobije potrebnu potporu za sastavljanje Vlade, planira znatno smanjiti broj ministara.

„Ako dobijemo povjerenje građana, to bi bile velike promjene. Najviše 12 ministara“, rekao je u nedjelju. Još početkom rujna govorio je o „najmanjoj vladi u povijesti Srbije“, s premijerom i najviše 12 ministara.

Republička izborna komisija već je proglasila izbornu listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koja će se na glasačkom listiću nalaziti pod rednim brojem jedan.

Najavljuje promjene i među lokalnim dužnosnicima

Vučić je najavio i velike kadrovske promjene među lokalnim čelnicima povezanima sa SNS-om.

Kazao je da će, koristeći politički utjecaj koji ima u stranci, pokušati postići da u roku od tri mjeseca nakon formiranja nove Vlade bude zamijenjena najmanje polovica gradonačelnika i predsjednika općina.

„Oni nisu htjeli čuti građane“, rekao je Vučić, obrazlažući najavu smjena.

Osvrnuo se i na Studentsku listu

Vučić je tijekom intervjua kritizirao i Iliju Srdanovića, prvog kandidata izborne liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“. Ta je lista službeno proglašena 15. rujna, a RIK je potvrdio da je Srdanović prvi na listi.

Vučić se osvrnuo na Srdanovićeve nedavne izjave u kojima je govorio o tome što znači biti „voljen“ odnosno „nevoljen“. Srdanović u tom dijelu nastupa nije izgovorio Vučićevo ime, dok je Vučić njegove riječi protumačio kao poruku usmjerenu prema njemu.

Što se događa nakon ostavke?

Ako Vučić 27. rujna formalno podnese ostavku, mandat predsjednika Republike prestaje danom podnošenja ostavke. Prema Ustavu Srbije, dužnost predsjednika tada privremeno preuzima predsjednik Narodne skupštine.

Predsjednički izbori potom se moraju održati najkasnije u roku od tri mjeseca od prestanka predsjedničkog mandata. Srbija bi tako, nakon prijevremenih parlamentarnih izbora 25. listopada, trebala izaći i na prijevremene predsjedničke izbore.