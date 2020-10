Što ako predsjednički kandidat umre ili se povuče iz utrke u SAD-u?

Nijedan kandidat na američkim predsjedničkim izborima nije do sada umro ili se morao povući iz utrke ovoliko blizu izborima, no hospitalizacija predsjednika Donalda Trumpa zbog koronavirusa samo mjesec dana prije izbora 3. studenoga potaknula je pitanja što će se dogoditi ako do toga dođe.

Trump ima 74 godine, a njegovu protivniku koji je navodno relativno dobra zdravlja Joeu Bidenu je 77 i najstariji je demokratski kandidat u povijesti. Što ako predsjednički kandidat napusti izbornu utrku? Odgoda predsjedničkih izbora? To nije vjerojatno. Datum izbora zakonska je kategorija i oni su uvijek u utorak nakon prvog ponedjeljka u studenome. Oba doma Kongresa, i Zastupnički dom u kojem većinu imaju demokrati i Senat u kojem većinu imaju republikanci, morala bi pristati na odgodu.

Čak i za vrijeme Američkog građanskog rata, izbori 1864. održani su po planu i Abraham Lincoln osvojio je drugi mandat. Može li se kandidata zamijeniti? I Republikanska i Demokratska stranka imaju pravila za to kako zamijeniti predsjedničkog kandidata ako to bude potrebno. U slučaju Republikanske stranke, 168 članova Nacionalnog odbora stranke moglo bi glasati za izbor Trumpova zamjenika. Odbor bi mogao i ponovno sazvati nacionalnu konvenciju s više od 2500 delegata da izaberu novog kandidata, ali zbog kratkog vremenskog roka to je vjerojatno neizvedivo. U oba scenarija potrebna bi bila obična većina.