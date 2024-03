Što ako Milanović ipak da ostavku, a Jandroković bude na listi? Šef Sabora otkrio ima li plan B

"Prema svemu sudeći predsjednik Republike Hrvatske neće podnositi ostavku. No, bilo kako bilo, izlazim na izbore u drugoj izbornoj jedinici i to je moja čvrsta odluka. I ponovo ću pobijediti", rekao je Jandroković u intervjuu za Novi list u kojem je govorio o svim opcijama.

"SDP je jednako odgovoran kao i njihov mentor za ovu izvanrednu ustavnu situaciju i zanima me slažu li se čelni ljudi SDP-a s izjavom da neće poštovati Ustavni sud", rekao je te ocijenio da je SDP u smislu demokratskog funkcioniranja i procesa donošenja odluka, pa i u smislu poštovanja demokratske prakse "potonuo do dna" te da se više neće moći oporaviti.

A na pitanje znači li to da Milanović i SDP 'ne moraju strahovati' da će to biti socijaldemokrat Davorko Vidović, odgovorio je "očito ne".

Ustvrdio je i da se tu radi o svjesnoj manipulaciji Milanovića i SDP-a.

Najbolji dokaz tome je, kaže, njegova teza da je Kolinda Grabar-Kitarović obilazila HDZ-ove skupove u svojoj kampanji. "Pa da, jest, ali onda kad je postala kandidatkinja HDZ-a za predsjednicu Republike. Ona nije bila kandidatkinja za premijerku, jer da jest, svi ti ljevičari tražili bi momentalno njenu ostavku i vjerojatno zatražili od Ustavnog suda da je proglasi nesposobnom za obavljanje dužnosti", rekao je.

Upitan vjeruje li da je moguće poništenje izbora ili izbornih rezultata, Jandroković je odgovorio da ne želi uopće nagađati o tome.

"Treba ostaviti institucijama da donose odluke po zakonu, svjesni mogućih posljedica ovih događanja", rekao je i dodao da su baš svi ustavni stručnjaci jasno to osudili. "A što se tiče izdvojenih mišljenja u Ustavnom sudu i oni su jasno kazali da predsjednik ne može sudjelovati u utrci za predsjednika vlade. Njihovi prigovori su bili tehnički, a ne suštinski", kazao je.

Na pitanje dokle ova situacija može eskalirati, odgovorio je: "Ušli smo u novi prostor i nitko sada ne zna odgovor na to pitanje", a budući je predsjednik i vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske rekao je da "o nekim stvarima nije dobro čak ni razmišljati, a kamoli govoriti, a pogotovo o tome ne može govoriti predsjednik Hrvatskoga sabora".

A na teoretsko pitanje - ako Ustavni sud poništi izbore, možda se i Sabor još sastane pod njegovim predsjedanjem jer on "vrijedi" do konstituiranja novog saziva Sabora, Jandroković je odgovorio da Ustav to ne predviđa. "U prostoru smo u kojem nismo bili. Upravo je zato važno da svi akteri savjesno donose odluke i da u tome budu hrabri. Najgori od svega su kaos i bezvlađe. Umjesto da razgovaramo o programima nama je tema hoće li izbori uopće biti regularni. Za Hrvatsku 2024. ustvari je to poražavajuće", ocijenio je.