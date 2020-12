'Stjepan Radić mlađi zamjerao je Tuđmanu preveliku autoritarnost i uvjerenost u svoju povijesnu misiju, što je smatrao posljedicom Tuđmanova odgoja u vojničkom i komunističkom duhu'

Iduće godine obilježit će se 150. obljetnica rođenja velikana hrvatske povijesti – političara, književnika, prevoditelja, publicista i prvog hrvatskog politologa s pariškom diplomom Stjepana Radića. Uoči te važne obljetnice povjesničar i bohemist Marijan Lipovac te Radićeva prapraunuka i politologinja Jana Radić objavili su u nakladi zagrebačkog Sandorfa 'Dobro ugođenu politiku', knjigu koja evocira sjećanja Radićeva unuka Stjepana Radića mlađeg, svjetski priznatog pijanista i jednog od obnovitelja djedove Hrvatske seljačke stranke (HSS) nakon demokratskih promjena početkom 1990-ih godina. Predstojeća obljetnica bila je odlična prilika da u razgovoru s tportalovim sugovornicima doznamo ponešto više o turbulentnom životu Stjepana Radića mlađeg koji je uspješno spojio i 'ugodio' glazbu i politiku

'Treba reći da je krajem 1945. bio izbačen iz Klasične gimnazije pa je naknadno položio treći i četvrti razred i maturirao sa svojom generacijom. U međuvremenu je ponovno nekoliko mjeseci bio emigrant, i to u Čehoslovačkoj, u kojoj ga je usred Praga uhapsila jugoslavenska vojska i deportirala u Jugoslaviju te je osuđen na 14 mjeseci zatvora, od kojih je odslužio šest. Kasnije su ga, sve do 1990., pratile komunističke tajne službe jer su imale doušnike čak i među njemu bliskim osobama pa je stekao podeblji dosje', kažu tportalovi sugovornici.

'Tuđmanu je zamjerao poteze u unutarnjoj politici i gospodarstvu, no unatoč svemu priznavao mu je zasluge za stvaranje samostalne hrvatske države, kao i za operaciju Oluja. Kod Tuđmana je cijenio to što je kao komunist doživio iskrenu katarzu i od čovjeka, kako je kazao, ideološkog uvjerenja potpuno suprotnog hrvatskom narodu postao predvodnik hrvatskog naroda, više puta potvrđen na demokratskim izborima. Nije se slagao s trpanjem Tuđmana u isti koš s Miloševićem i govorio je da povjesničari prilikom ocjene Tuđmana trebaju uzeti u obzir sve elemente, ali pritom zadržati dignitet, ne spuštajući se na razinu trača', kaže Lipovac.

Nedoživljene zaslužene ovacije zbog Stojedinice

Dio knjige obrađuje javnosti manje poznat detalj koji se odnosi na oduzimanje koncesije popularnoj Stojedinici. Stjepan Radić mlađi je, kazuju sugovornici, bio jedini predstavnik oporbe u Vijeću za telekomunikacije koje je tom radiju oduzelo koncesiju. Bilo mu je jasno da vlast želi ugasiti Radio 101 kao oporbeni medij. O tome su ga prethodno novinari Stojedinice i informirali te je na poznatoj sjednici Vijeća za telekomunikacije jedini glasao za to da se koncesija dodijeli Radiju 101, uz Ninu Vajić koja je međutim glasala pisanim putem jer nije bila na sjednici.

'Bila je napeta atmosfera, no Radić je odlučio dati potporu Radiju 101, bez obzira na to što će biti protiv svih drugih. Rekao je da mu je Radio 101 simpatičan i da mu je njegov program najprihvatljiviji. Nakon sjednice je tješio novinarke 101-ice koje su se rasplakale, no kad je nekoliko dana kasnije na Trgu bana Jelačića bio poznati prosvjed, Radić nije došao i nije se gurao na balkonu Društva arhitekata Zagreba s političarima kojima tamo nije bilo ni mjesto. Nije zapravo ni znao da se priprema prosvjed, ali ne bi ni tada išao. On je svoju dužnost obavio tamo gdje je trebalo, na sjednici Vijeća za telekomunikacije, iako bi, da je došao i pojavio se na balkonu, vjerojatno doživio ovacije', smatraju autori te nam otkrivaju i kako glasi 'notni zapis' za 'dobro ugođenu politiku' prema Stjepanu Radiću mlađem.