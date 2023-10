Stigla promjena vremena: Moguć olujni vjetar, izdana upozorenja za cijelu zemlju

Mjestimice će biti obilnijih i izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Poslijepodne smanjenje naoblake. Umjeren jugozapadni i južni vjetar, ponegdje i jak, u drugom dijelu dana će slabiti i okrenuti na sjeverozapadni. Prolazno su mogući olujni udari. Na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar u okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak te u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 21 °C. Najviša dnevna većinom od 19 do 24 °C.

Na blagdan Svih svetih većinom sunčano, u unutrašnjosti mjestimice magla. Od sredine dana porast naoblake na Jadranu i predjelima uz njega, a prema večeri i drugdje. Na sjevernom Jadranu ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, danju do umjeren južni i jugoistočni. Na moru će zapuhati umjeren južni vjetar i jugo. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na moru od 11 do 16 °C. Najviša dnevna u većini krajeva između 16 i 21 °C.